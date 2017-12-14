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سياسة

مالطا تعلن رفضها قرار ترمب بشأن القدس

كارميلو أبيلا وزير خارجية مالطا
كارميلو أبيلا وزير خارجية مالطا
14/12/2017

أعلن وزير خارجية مالطا كارميلو أبيلا اليوم الخميس، رفض بلاده التام لاعتراف الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بالقدس عاصمة لإسرائيل.    

ووصف أبيلا في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره التركي مولود جاويش أوغلو، قرار ترمب، بأنه أحادي الجانب، وأنّ إنهاء الأزمة الفلسطينية يكمن في حل الدولتين.

وأوضح أبيلا أنه تناول مع جاويش أوغلو أزمة القدس، خلال لقائهما في مقر وزارة الخارجية التركية. 

وفي 6 ديسمبر/كانون الأول الجاري، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، في خطاب متلفزٍ من البيت الأبيض، الاعتراف رسميًا بالقدس (بشقيها الشرقي والغربي) عاصمة لإسرائيل، والبدء بنقل سفارة بلاده إلى المدينة المحتلة، ما أثار حالة من الغضب العربي والإسلامي، وسط قلق وتحذيرات دولية.  

وحول علاقات أنقرة مع الاتحاد الأوربي، أكّد أبيلا أنّ تركيا تعدّ دولة محورية في المنطقة ولها أهمية بالغة، وأنّ مالطا توفر الدعم المطلوب لاستمرار التعاون بين الجانبين.

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر
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