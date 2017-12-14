لبنان يدرس فتح سفارة في القدس عاصمةً لدولة فلسطين

قررت الحكومة اللبنانية تشكيل لجنة لدراسة "إنشاء سفارة للبنان في القدس لتكريسها عاصمة لفلسطين"، بعد يوم من دعوة "منظمة التعاون الإسلامي" الاعتراف بالقدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطين.

جاء ذلك في بيان للحكومة اليوم الخميس تلاه وزير الإعلام ملحم رياشي، في مؤتمر صحفي بقصر الرئاسة شرق بيروت، عقب انتهاء اجتماع للحكومة.

وقال رياشي إن الحكومة قررت "تشكيل لجنة برئاسة رئيس الحكومة سعد الحريري، لدراسة طرح وزير الخارجية جبران باسيل إنشاء سفارة للبنان في القدس لتكريسها عاصمة لفلسطين".

وسبق أن رفع باسيل إلى مجلس الوزراء مقترحا لإنشاء سفارة للبنان في القدس باعتبارها عاصمة فلسطين.

ويوجد سفارات وقنصليات وممثليات في فلسطين لنحو 50 دولة من جميع أنحاء العالم (ليس بينها لبنان وفق الوكالة الفلسطينية الرسمية)، يتواجد معظمها في محافظة رام الله والبيرة (وسط)، فيما يوجد بعضها في القدس وبيت لحم (جنوب الضفة) وغزة.

وفي السياق ذاته، اعتبر البيان أن قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بشأن الاعتراف عاصمة لإسرائيل، "لاغيا وباطلا وفاقدا للشرعية"، مشددا على أن "القدس عاصمة فلسطين".

وشدد البيان على "التزام لبنان بمبادرة السلام العربية، وأن حق العودة جزء لا يتجزأ منها".

وأشار بيان الحكومة إلى أن الحريري اعتبر خلال الجلسة أن "القرار الأمريكي ما كان ليحدث لو لم يكن هناك دول عربية كبيرة غارقة بحروب وصراعات".

وشدد على قرار الحكومة بالنأي بالنفس والابتعاد عن التدخل بالشؤون الداخلية للدول العربية".

و"سياسة النأي بالنفس" تهدف إلى تحييد لبنان عن جميع الصراعات الإقليمية.

وفي 6 ديسمبر / كانون الأول الجاري، أعلن ترمب الاعتراف رسميا بالقدس (بشقيها الشرقي والغربي) عاصمة لإسرائيل، والبدء بنقل سفارة بلاده إلى المدينة المحتلة، ما أدى إلى حالة من الغضب العربي والإسلامي، وسط قلق وتحذيرات دولية.

وعقدت منظمة التعاون الإسلامي قمة طارئة أمس الأربعاء بمدينة إسطنبول، ودعا بيانها الختامي جميع دول العالم إلى الاعتراف بالقدس الشرقية المحتلة، عاصمة لدولة فلسطين.