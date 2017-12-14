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سياسة

كوريا الشمالية: أي حصار بحري سيعتبر "إعلان حرب"

كوريا الشمالية: أي حصار بحري سيعتبر "إعلان حرب"
كوريا الشمالية: أي حصار بحري سيعتبر "إعلان حرب"
14/12/2017

قالت كوريا الشمالية اليوم الخميس إنها ستعتبر أي حصار بحري تفرضه الولايات المتحدة "إعلان حرب" وحذرت من أنها ستتخذ إجراءات "صارمة للدفاع عن النفس".

ونقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية عن متحدث باسم وزارة الخارجية قوله إن الحصار البحري سيكون "انتهاكا صارخا" لسيادة الدولة وكرامتها.

وأضافت أن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب يتخذ "خطوة شديدة الخطورة نحو اندلاع حرب نووية" من خلال السعي لفرض مثل ذلك الحصار.

ولم يتضح على الفور الاقتراح الأمريكي الذي تشير إليه الوكالة.

وقالت الوكالة "إذا حاولت الولايات المتحدة وأتباعها فرض حصار بحري على بلادنا.. سنعتبر ذلك إعلان حرب وسنرد بقوة للدفاع عن النفس بإجراءات مضادة كما حذرنا مرارا".

من جانبه، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن ضربة أمريكية لكوريا الشمالية ستكون لها عواقب كارثية، وإنه يأمل في العمل مع واشنطن في نهاية المطاف لحل الأزمة في شبه الجزيرة الكورية.

وقال بوتين في المؤتمر الصحفي الذي يعقده سنويا إن روسيا لا تقبل بالوضع النووي لكوريا الشمالية لكنه قال أيضا إن بعض التحركات التي قامت بها واشنطن في السابق دفعت كوريا الشمالية لانتهاك اتفاق أبرم في 2005 لكبح جماح برنامجها النووي.

وأضاف "نعتقد أن على الطرفين التوقف الآن عن تصعيد الموقف".

المصدر : وكالات
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