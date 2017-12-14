شاهد: مظاهرات حاشدة في بنغلاديش ضد قرار ترمب بشأن القدس

تظاهر محتجون من جماعة حفظة الإسلام في بنغلاديش، الأربعاء، ضد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.

وأقيمت حواجز أمنية لمنع حشود المتظاهرين من الاقتراب من السفارة الأمريكية.

وجال المتظاهرون في شوارع العاصمة رافعين الأعلام الفلسطينية، وهم يهتفون بشعارات مناهضة للولايات المتحدة للتعبير عن تضامنهم مع الفلسطينيين.

وقال مولانا نور حسين قاسمي، من كبار زعماء جماعة حفظة الإسلام "الشعب اليهودي ليس لديه الحق في العيش في المنطقة التي تحتلها إسرائيل في فلسطين، وإذا كانت إسرائيل تريد السلام، ينبغي أن ترحل عن المنطقة المحتلة".

وأكد "القدس جزء لا يتجزأ من فلسطين. لقد كانت دائما تحت سيطرة المسلمين وستبقى كذلك في المستقبل إن شاء الله. ينبغي أن تعلن القدس عاصمة لفلسطين بأي ثمن، كما ينبغي إلغاء القرار الذي اتخذه الرئيس الأمريكي".

وتعارض قرار ترمب مع الإجماع الدولي على ضرورة تحديد وضع القدس من خلال المفاوضات بين إسرائيل والفلسطينيين، الذين يطالبون بالقدس الشرقية عاصمة لدولتهم المستقبلية.

وأشعلت خطوة ترمب موجة من الاحتجاجات في العديد من الدول العربية والإسلامية، وإدانات وتحذيرات دولية واسعة.