شاهد: عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى تحت حراسة الاحتلال

اقتحم عشرات المستوطنين، صباح الخميس، المسجد الأقصى المبارك بالقدس، في ثاني أيام ما يسمى بعيد الأنوار اليهودي أو "الحانوكا"، وذلك بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال.

وذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا"، أن عشرات المستوطنين وطلبة من المعاهد التلمودية -بزيهم التلمودي التقليدي- استباحوا المسجد الاقصى المبارك من جهة باب المغاربة وعبر مجموعات متلاحقة، في الوقت الذي نفذ فيه المستوطنون جولات استفزازية مشبوهة في أرجاء المسجد.

وحاول عدد من المستوطنين أداء حركات وشعائر تلمودية في منطقة باب الرحمة "المُغلق" داخل المسجد، فضلًا عن الاستماع الى شروحات حول أسطورة وخرافة الهيكل المزعوم.

وساد المسجد الأقصى أجواء من التوتر الشديد، عقب أداء المستوطنين الشعائر التلمودية في باحاته، واحتجاج المصلين وحراس المسجد، فضلا عن الحصار الذي فرضته قوات الاحتلال داخله المسجد الأقصى على موظفي لجنة إعماره، ومنعتهم من مواصلة أعمالهم فيه.

وقال المنسق الإعلامي بدائرة الأوقاف فراس الدبس، إن عدد المستوطنين وطلبة المعاهد التلمودية الذين اقتحموا الأقصى منذ الصباح تجاوز 200 مستوطن.

وأغلقت شرطة الاحتلال عند الساعة العاشرة والنصف صباحًا باب المغاربة، عقب انتهاء فترة الاقتحامات الصباحية، علمًا بأنها فتحت الباب عند الساعة السابعة، ونشرت وحداتها الخاصة وقوات التدخل السريع في باحات الأقصى وعند أبوابه، لتوفير الحماية الكاملة لهؤلاء المقتحمين، حسبما أفاد المركز الفلسطيني للإعلام.

وتداولت وسائل إعلام فلسطينية ومواقع التواصل الاجتماعي لقطات تظهر المستوطنين والطلاب اليهود وهم يستبيحون المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة تحت حراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

ويستمر عيد الأنوار اليهودي لمدة أسبوع (حتى الأربعاء المقبل) حيث يتم تكثيف الاقتحامات من ائتلاف منظمات "الهيكل المزعوم" التي دعت المستوطنين إلى اقتحام المسجد الأقصى في الحانوكا، بشكل جماعي، وعلى مدار الأسبوع القادم.

وتأتي هذه الاقتحامات بعد أيام من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الاعتراف بمدينة القدس عاصمة للاحتلال الإسرائيلي، وشهدت على أثرها معظم أحياء وبلدات مدينة القدس المحتلة مواجهات متواصلة بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي، كما اندلعت مظاهرات مناهضة لقرار ترمب في عدة دول عربية وإسلامية وأجنبية.