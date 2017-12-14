شاهد: دي ميستورا: وفد النظام السوري لا يسعى إلى الحوار

قال ستيفان دي ميستورا مبعوث الأمم المتحدة لسوريا إن جولة محادثات السلام السورية التي انتهت اليوم الخميس كانت فرصة كبيرة مهدرة.

وأضاف دي ميستورا خلال مؤتمر صحفي اليوم في جنيف إنه قد تكون هناك جولة أخرى الشهر المقبل إذا تم التوصل لأفكار جديدة تشجع حكومة النظام السوري على المشاركة.

وقال دي ميستورا "سأحتاج على الأرجح إلى التوصل لأفكار وعوامل جديدة بشأن كيفية مواصلة المحادثات لا سيما بشأن الدستور والانتخابات".

وأضاف أن خطط إجراء محادثات جنيف في يناير كانون الثاني تعتمد على نتيجة المناقشات في الأمم المتحدة بنيويورك الأسبوع المقبل.

وأوضح أن وفد النظام السوري كان يريد فقط مناقشة قضية مكافحة الإرهاب في محادثات جنيف، معربا عن أسفه لعدم دخول وفد النظام في المفاوضات مع المعارضة.

وأكد دي ميستورا إنه لم يجد أن الحكومة (النظام السوري) كانت تسعى بشكل حقيقي للوصول إلى حوار، مضيفا أنه لمس ذلك لدى المعارضة، واصفا طلب الحكومة (النظام) أن تسحب المعارضة موقفها الوارد في بيان الرياض بأنه "طلب غير منطقي وشرط مسبق".