البث الحي
سياسة|سوريا

شاهد: دي ميستورا: وفد النظام السوري لا يسعى إلى الحوار

مبعوث الأمم المتحدة لمحادثات السلام السورية ستافان دي ميستورا
مبعوث الأمم المتحدة لمحادثات السلام السورية ستافان دي ميستورا
14/12/2017

قال ستيفان دي ميستورا مبعوث الأمم المتحدة لسوريا إن جولة محادثات السلام السورية التي انتهت اليوم الخميس كانت فرصة كبيرة مهدرة.

وأضاف دي ميستورا خلال مؤتمر صحفي اليوم في جنيف إنه قد تكون هناك جولة أخرى الشهر المقبل إذا تم التوصل لأفكار جديدة تشجع حكومة النظام السوري على المشاركة.

وقال دي ميستورا "سأحتاج على الأرجح إلى التوصل لأفكار وعوامل جديدة بشأن كيفية مواصلة المحادثات لا سيما بشأن الدستور والانتخابات".

وأضاف أن خطط إجراء محادثات جنيف في يناير كانون الثاني تعتمد على نتيجة المناقشات في الأمم المتحدة بنيويورك الأسبوع المقبل.

وأوضح أن وفد النظام السوري كان يريد فقط مناقشة قضية مكافحة الإرهاب في محادثات جنيف، معربا عن أسفه لعدم دخول وفد النظام في المفاوضات مع المعارضة.

وأكد دي ميستورا إنه لم يجد أن الحكومة (النظام السوري) كانت تسعى بشكل حقيقي للوصول إلى حوار، مضيفا أنه لمس ذلك لدى المعارضة، واصفا طلب الحكومة (النظام) أن تسحب المعارضة موقفها الوارد في بيان الرياض بأنه "طلب غير منطقي وشرط مسبق".

المصدر : وكالات
المزيد من سياسة

استخدمت للتجسس على حكومات.. سي آي أيه" سيطرت على شركة تشفير سويسرية

(غيتي)

وثيقة: ترمب يمهد لتنفيذ أحكام إعدام قبل مغادرته البيت الأبيض

الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترمب (رويترز)

جمعية مسلمة تستبق قرار إغلاقها في فرنسا بحل نفسها

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (روتيرز)

"رجل الظل".. من هو العالم النووي الإيراني الذي اغتيل قرب طهران؟

العالم النووي الإيراني محسن فخري زادة (روتيرز)
الأكثر قراءة

هل يشعل ترمب الحرب قبل رحيله باغتيال عالم نووي إيراني؟

العالم الإيراني محسن فخري زاده

بعد كورونا.. فيروس آخر يصيب 50 طفلا بمقاطعة صينية

الصين تواجه فيروسًا جديدًا بعد كورونا (روتيرز)

قرية في النمسا تغير اسمها بسبب مدلوله "الإباحي"

القرية النمساوية (غيتي)

بعد مقتل فخري زاده.. تعرف على سلسلة اغتيالات علماء إيران

العالم النووي الإيراني محسن فخري زادة (يمين) (رويترز)