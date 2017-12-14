شاهد: أغنيات احتجاجية بالقدس ونشطاء ينتقدون موقف أبو مازن

أغنيات احتجاجية عند بوابة دمشق، حيث يتظاهر الفلسطينيون يتظاهرون كل يوم منذ أن أعلن ترمب اعتراف الولايات المتحدة بالقدس عاصمة لإسرائيل، بيد أن الأحداث صغيرة الحجم حتى الآن.

إنها لا شيء مقارنة بمشاهد يوليو/تموز الماضي عندما احتج عشرات الآلاف من الفلسطينيين بعد محاولة الاحتلال الإسرائيلي تركيب أجهزة كشف عن المعادن بالقرب من المسجد الأقصى.

كما أن الاحتجاجات في الضفة الغربية صغيرة نسبيا، وأرجع ناشطون فلسطينيون السبب في ذلك، إلى مستوى "الرد الضعيف" للرئيس محمود عباس على إعلان ترمب بشأن وضعية القدس، بحسب وصفهم.

وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس قال إن الفلسطينيين لن يقبلوا بأي دور للولايات المتحدة في عملية سلام مع إسرائيل "من الآن"، إلا أن ناشطين فلسطينيين انتقدوا مستوى الرد على قرار ترمب بشأن القدس بوصفه ضعيفًا جدًا حتى الآن.

وحملت الناشطة الفلسطينية، نهايا القواسمي، السلطة الفلسطينية والفصائل السياسية الفلسطينية الأخرى المسؤولية عن الرد الضعيف.

من جهته، شهد أحمد أبوسلوم، فنان فلسطيني يقطن القدس، العديد من الانتفاضات، ويعتقد أن الناس لا تزال غير مدركة لتداعيات الموقف الأمريكي حيال القدس، لكنه يشعر بأن رد الفعل يتبلور ببطء.

وصعّدت شرطة الاحتلال الإسرائيلي من تواجدها في القدس الشرقية في أعقاب كلمة ترمب يوم الأربعاء الماضي، وصودرت أو دمرت الأعلام الفلسطينية واللافتات المناهضة لترمب بشكل متكرر، كما جرت حملات اعتقالات واسعة.

وهناك نحو 40% من سكان القدس من الفلسطينيين، ولا يحمل معظمهم الجنسية الإسرائيلية ولا يسمح لهم بالتصويت في الانتخابات الوطنية، وهم يحملون فقط "تصريح إقامة".

كما أن الفلسطينيين من الضفة الغربية بحاجة إلى تصريح إسرائيلي لدخول القدس.

ويخشى أبوسلوم من أن يكون الإعلان الأمريكي وعد بلفور جديد، في إشارة إلى الإجراء البريطاني الذي اتخذ قبل 100 سنة ودعم إنشاء دولة إسرائيلية.

واتخذ ترمب قرارا الأربعاء الماضي باعتبار القدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأمريكية إلى القدس وهو القرار الذي أثار غضبا واسعا لدى الشعوب العربية والإسلامية، وأثار موجة إدانات وتحذيرات دولية ومواجهات في الأراضي الفلسطينية.