سلسلة غارات إسرائيلية على مواقع للمقاومة في غزة

شنت طائرات حربية إسرائيلية، فجر الخميس، أكثر من 10 غارات استهدفت مواقعا وأهدافا للمقاومة الفلسطينية في عدد من مدن قطاع غزة من رفح جنوبا، حتى بيت لاهياً شمالا، دون وقوع إصابات.

وقال متحدث باسم جيش الاحتلال أن المقاتلات الإسرائيلية استهدف ثلاثة مواقع تابعة لحركة حماس تستخدم كمواقع للتدريب وتخزين الوسائل القتالية، وحمل جيش الاحتلال، في بيان، حركة حماس المسؤولية عما آلت إليه الأوضاع في قطاع غزة.

وقالت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا"، إن الزوارق الحربية الإسرائيلية شاركت أيضًا في تنفيذ عمليات القصف، وفي أعمال استطلاع ومطاردة في بحري غزة وخان يونس، بالتزامن مع استمرار التحليق المكثف لطائرات الاستطلاع الإسرائيلي.

واستهدفت طائرات الاحتلال الحربية من نوع إف16 و"أباتشي" مواقع حي تل الهوى جنوب غربي غزة، وحي الزيتون (جنوب شرق)، وموقعاً بين مدينتي دير البلح وسط القطاع وخان يونس (جنوب غرب)، وموقعاً شمال بلدة بيت لاهياً شمال القطاع، موقعًا غرب مخيم النصيرات وسط القطاع، ما أدى إلى تدمير جسيم وإلحاق أضرار واندلاع نيران في منازل وممتلكات المواطنين.

وقال المركز الفلسطيني للإعلام إن طائرات الاحتلال الحربية أغارت على موقعي بدر وقريش جنوب المدينة بـ5 صواريخ، كما استهدفت بصاروخين موقع "التل" التابع لكتائب القسام غرب مدينة دير البلح وسط القطاع، ثم عاودت قصفها مرة أخرة بـ3 صواريخ، كما استهدفت موقعا آخر للقسام يعرف باسم أبو جراد جنوب غربي القطاع بـ3 صواريخ.

وأضاف أن الاحتلال استهدف أيضا موقع البحرية في مخيم الشاطئ شمال غربي غزة بعدد من الصواريخ، فيما تُسمع أصوات تحليق الطائرات الإسرائيلية، بشكل واضح في أجواء القطاع.

وتجوب طائرات حربية إسرائيلية أجواء القطاع بين الفينة والأخرى، وعلى ارتفاعات منخفضة، وتطلق بالونات حرارية مضيئة، فيما لم تغادر طائرات الاستطلاع الإسرائيلية أجواء القطاع، وتحلق على ارتفاعات منخفضة، محدثة أصواتا مزعجة للمواطنين.

يشار إلى أن جيش الاحتلال زعم أن القصف الصاروخي على مواقع في القطاع، جاء ردًا على إطلاق قذائف صاروخية من غزة سقطت في المستوطنات المتاخمة للقطاع، وأعلن الجيش الإسرائيلي مساء الأربعاء اعتراض القبة الحديدية للصاروخين في سماء مستوطنة سديروت أطلقا من قطاع غزة، فيما سقط صاروخ ثالث في المجلس الإقليمي أشكول.

وقالت سلطات الاحتلال إنها ستغلق معبري كرم أبو سالم وبيت حانون بحجة إطلاق الصواريخ، وقال مراسل القناة العاشرة الإسرائيلية إن عدد الصواريخ التي أطلقت على إسرائيل، منذ إعلان ترمب القدس عاصمة لإسرائيل، وصلت إلى 16 صاروخاً .

وتشهد الأراضي الفلسطينية مواجهات في غزة والضفة الغربية والقدس المحتلة مع قوات الاحتلال، ومظاهرات واحتجاجات واسعة شملت عواصم عربية وإسلامية أوربية، عقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب القدس المحتلة عاصمة لإسرائيل.