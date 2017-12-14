دبلن تسحب وسام الحرية من زعيمة ميانمار

قرر المجلس البلدي لمدينة دبلن فى أيرلندا، الأربعاء، استرجاع وسام دبلن للحرية الذي سبق أن منحه لمستشارة الدولة رئيسة الحكومة في ميانمار، أونغ سان سو تشي.

وعقد المجلس البلدي للعاصمة الأيرلندية، جلسة اتخذ فيها بإجماع الآراء قرار استرجاع الوسام الذي منح لزعيمة ميانمار عام 1999.

وانتقد أعضاء المجلس الذين شاركوا في الجلسة سوتشي؛ لعدم اكتراثها بعمليات التطهير العرقي التي يتعرض لها المسلمون في ميانمار.

وعن سبب استرجاع الوسام، ذكر مسؤولون أنه يرجع لصمت سو تشي إزاء أعمال العنف والإبادة العرقية التي ترتكب بحق مسلمي الروهينغيا بإقليم أراكان غربي ميانمار، منذ أغسطس/آب الماضي.

ومن المنتظر أن يتم بموجب القرار المذكور، إبطال الوسام، واسترجاعه في أقرب وقت.

ويعطى وسام الحرية من قبل مجلس بلدية دبلن، للأشخاص الذين قدموا للمدينة إسهامات، وحققوا نجاحات كبيرة في المجالات العسكرية، والسياسية، والثقافية والعلمية والفنية.

وقد استحقت سو تشي نيل الوسام المذكور عام 19991، لكنها لم تتمكن من استلامه إلا عام 2012.

تجدر الإشارة أنه في نوفمبر/تشرين ثاني الماضي، اتخذ مجلس بلدية مدينة أوكسفورد، قرارًا مماثلًا، تم بموجبه سحب وسام أوكسفورد للحرية الذي منحته لسو تشي، بسبب عدم تحركها ضد ما يحدث ضد الأقليات الدينية في بلادها.

ومنذ 25 أغسطس الماضي، يرتكب جيش ميانمار ومليشيات بوذية متطرفة، جرائم واعتداءات ومجازر وحشية ضد أقلية الروهينغيا المسلمة، في أراكان.

وأسفرت الجرائم المستمرة منذ ذلك الحين، عن مقتل الآلاف من الروهينغيا، حسب مصادر محلية ودولية متطابقة، فضلا عن لجوء قرابة 826 ألفا إلى بنغلاديش، وفق الأمم المتحدة.

وتعتبر حكومة ميانمار المسلمين الروهينغيا مهاجرين غير شرعيين من بنغلادش، فيما تصنفهم الأمم المتحدة الأقلية الأكثر اضطهادا في العالم.