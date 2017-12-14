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سياسة|مصر

حكم نهائي بإعدام 3 أشخاص في مصر أدينوا بقتل نجل قاضٍ

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
14/12/2017

أيدت محكمة النقض المصرية، أعلى محكمة طعون بمصر، الخميس، إعدام 3 أشخاص في حكم نهائي إثر إدانتهم بقتل نجل قاضٍ بمدينة المنصورة في سبتمبر/أيلول 2014.

ويعد الحكم الصادر اليوم نهائيًا وغير قابل للطعن أمام أية محكمة أخرى.

وفي يوليو/تموز 2016، قضت محكمة جنايات المنصورة بإعدام 5 أشخاص (3 حضوريًا و2 غيابيًا)، إثر إدانتهم بقتل نجل المستشار محمود السيد المورلي، رئيس محكمة استئناف المنصورة السابق، قبل أن يطعن الدفاع عن المتهمين على الحكم في سبتمبر/أيلول من العام نفسه.

ووجهت النيابة للمتهمين تهمًا نفوها أثناء جلسات المحاكمة، بينها القتل العمد، والانضمام إلى جماعة أُسست على خلاف القانون. 

ووفق القانون المصري، لا يحق للمتهمين الهاربين تقديم طعن على حكم صادر بحقهم، وفي حال القبض عليهم أو تسليم أنفسهم للشرطة تجرى إعادة إجراءات المحاكمة أمام نفس المحكمة التي أصدرت حكمها الأولي.

وينتظر تنفيذ الإعدام بحق هؤلاء تصديق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على الحكم، أو إصدار عفو رئاسي أو تخفيف العقوبة.

المصدر : الأناضول
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