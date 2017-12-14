تونس: إطلاق حملة "المليون توقيع" لسن قانون يجرم التطبيع مع إسرائيل

أطلق نشطاء في تونس حملة لجمع مليون توقيع بهدف الضغط على البرلمان من أجل سن قانون يجرم التطبيع مع اسرائيل، ردا على قرار ترمب اعتبار القدس عاصمة لإسرائيل.

وبدأت الحملة بالانتشار على مواقع التواصل الاجتماعي في أكثر من ولاية تحت اسم "توانسة (تونسيون) ضد التطبيع لجمع مليون توقيع"، مرفقة بعريضة لجمع بيانات وإمضاءات المناصرين للحملة.

وقال منظمو الحملة، في بيان لهم، إن "هذه الخطوة هي من أجل الضغط على الحكومة والبرلمان، وهي تأتي لإثبات دعم الشعب التونسي الكامل لقرار تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني".

وجاء في البيان "نحن إذ نجدد رفضنا للوجود الصهيوني على أرض فلسطين ونؤكد على عدم شرعية الاحتلال ومشروعيته، فإننا ندعو للإمضاء على عريضة المليون توقيع لتمرير قانون لتجريم التطبيع في مجلس نواب الشعب (البرلمان) بتونس".

وكان عدد من نواب البرلمان تقدموا أيضًا يوم الإثنين بعريضة تضم نحو 100 توقيع من أجل التسريع في النظر بمشروع القانون الذي طرح لأول مرة قبل عامين.

وبعد الاعتراف الأمريكي بالقدس عاصمة لإسرائيل، أصبح مشروع القانون يحظى بدعم علني واسع من أحزاب في المعارضة والحكم أيضًا بجانب الاتحاد العام التونسي للشغل، أكبر المنظمات الوطنية في تونس.

وتأتي هذه التطورات بعد أيام من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الاعتراف بمدينة القدس عاصمة للاحتلال الإسرائيلي، وشهدت على إثرها معظم أحياء وبلدات مدينة القدس المحتلة مواجهات متواصلة بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي، كما اندلعت مظاهرات مناهضة لقرار ترمب في دول عدة عربية وإسلامية وأجنبية.