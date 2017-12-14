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سياسة

أمريكا تتهم إيران بالتواطؤ في قصف السعودية وطهران تنفي

هيلي تقف أمام ما قالت إنها بقايا صاروخ إيراني أطلق من اليمن نحو السعودية
هيلي تقف أمام ما قالت إنها بقايا صاروخ إيراني أطلق من اليمن نحو السعودية
14/12/2017

قالت نيكي هيلي مبعوثة أمريكا بالأمم المتحدة إن الولايات المتحدة ستعمل لبناء تحالف دولي للتصدي لإيران في الوقت الذي عرضت فيه أدلة مادية قالت إنها تربط إيران بأسلحة استخدمت في اليمن

وأضافت هيلي في مؤتمر صحفي اليوم الخميس وهي تقف أمام ما قالت إنها بقايا صاروخ إيراني أطلق من اليمن نحو السعودية "سوف ترون أننا نبني تحالفا للتصدي بحق لإيران وما تفعله".

في المقابل رفضت إيران الاتهام الأمريكي وقالت إن الأسلحة التي عرضتها السفيرة الأمريكية في الأمم المتحدة "مزيفة".

وقالت البعثة الإيرانية في الأمم المتحدة في بيان إن الاتهام الذي وجهته الولايات المتحدة لا أساس له و"غير مسؤول واستفزازي ومدمر".

وذكر البيان "هذه الاتهامات تهدف إلى التغطية على جرائم الحرب التي ارتكبتها السعودية في اليمن بالتواطؤ مع الولايات المتحدة وصرف الانتباه الدولي والإقليمي عن العدوان على اليمنيين الذي وصل إلى طريق مسدود".

على الجانب الآخر قالت وكالة الأنباء السعودية إن المملكة رحبت اليوم الخميس بتقرير للأمم المتحدة وموقف الولايات المتحدة بشأن إمداد إيران للحوثيين في اليمن بصواريخ وطالبت بتحرك فوري لمحاسبة طهران على تصرفاتها.

وذكرت الوكالة في بيان "ترحب المملكة العربية السعودية بتقرير الأمم المتحدة الذي أكد أن تدخلات إيران العدائية ودعمها لميليشيات الحوثي الإرهابية بقدرات صاروخية متقدمة وخطيرة تهدد أمن واستقرار المملكة والمنطقة".

وقالت الوكالة إن السعودية رحبت أيضا بالموقف الأمريكي الذي أعلنته نيكي هيلي السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة وطالبت بفرض "إجراءات فورية لتنفيذ" قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة ومحاسبة طهران على تصرفاتها. 

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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