أطباء بلا حدود: 6700 روهينغي قتلوا خلال شهر في ميانمار

أعلنت منظمة أطباء بلا حدود، الخميس، أن 6700 من أقلية الروهينغيا على الأقل بينهم 730 طفلا، قتلوا خلال الشهر الأول من الحملة العسكرية في ولاية أراكان (راخين) غربي ميانمار.

وتعد هذه أعلى حصيلة للقتلى جراء أعمال العنف التي اندلعت في 25 أغسطس/آب الماضي وأدت إلى أزمة تشريد ولجوء ضخمة مع فرار أكثر من 620 ألفا من الروهينغيا من ميانمار إلى الجارة بنغلاديش خلال فترة 3 أشهر.

وقالت المنظمة إن 6700 روهينغي وفق أكثر التقديرات تحفظًا، قتلوا بما في ذلك 730 طفلًا تقل أعمارهم عن الخمس سنوات، خلال موجة العنف التي تعرض ضحاياها للحرق والضرب والاغتصاب وغيرها من الأعمال الوحشية التي ارتكبت بحق أقلية الروهينغيا المسلمة غربي ميانمار.

وأجرت المنظمة 6 تحقيقات شملت أكثر من 11,426 شخصًا في مخيمات الروهينغيا خلال الشهر الأول من اندلاع الأزمة.

وصرح سيدني وونغ مدير أطباء المنظمة "التقينا ناجين من العنف في ميانمار الذين يقيمون حاليًا في مخيمات مكتظة وتفتقر إلى الشروط الصحية في بنغلاديش، وما اكتشفناه مروع سواء في عدد الذين تحدثوا عن مقتل أحد أفراد العائلة نتيجة للعنف أو الطرق المروعة التي قيل إنهم قُتلوا أو أصيبوا بجروح خطيرة فيها".

ورجح وونغ أن يكون تقدير أعداد القتلى على الأرجح هو أقل من الحقيقة، وقال إن عمليات المسح لم تحسب العائلات التي لم تخرج من ميانمار، كما لم يتم مسح جميع المخيمات في بنغلاديش.

وأثارت روايات اللاجئين الروهينغيا المتطابقة عن قيام رجال الأمن وعصابات من البوذيين الراخين بطردهم من منازلهم وإطلاق النار والاغتصاب وإضرام النار، ما حول مئات القرى إلى رماد، الصدمة في العالم.

وتقول مجموعات حقوق الإنسان إن إجراءات القمع تعد ذروة سنوات من الاضطهاد والتمييز ضد المسلمين في ميانمار ذات الغالبية البوذية، حيث هم محرومون من الجنسية وينظر اليهم كدخلاء.

وفي وقت سابق من هذا الشهر قال المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة زيد رعد الحسين إن إجراءات القمع العسكرية تحمل مؤشرات على إبادة جماعية ووصفها بنموذج صارخ للتطهير العرقي، كما اتهمت منظمات حقوقية جيش ميانمار بارتكاب جرائم ضد الإنسانية.

وكشفت منظمة أطباء بلا حدود أن 69% من القتلى سقطوا بالرصاص، وحسب التحقيقات، سقط 9% أحرقوا أحياء في بيوتهم بينما قتل 5% نتيجة الضرب المبرح، أما الأطفال، فقد قتل 60% منهم بالرصاص، بحسب المنظمة.

وقالت المنظمة إن ارتفاع عدد القتلى يتزامن مع بدء "عمليات تنظيف" من جانب الجيش وميليشيات محلية في أواخر أغسطس/آب وتظهر أن "الروهينغيا كانوا مستهدفين".

ولم تعلق حكومة ميانمار على التقرير، لكنها دائما ما تنفي حصول انتهاكات في راخين، وبرأ الجيش قواته من أي تجاوزات في تحقيق داخلي أجراه.

ويزيد تقدير المنظمة لأعداد قتلى العنف العرقي كثيرًا عن التقديرات الأولية التي أعلنها مسؤولو جيش ميانمار ،الذين قالوا في أوائل سبتمبر/أيلول إن حصيلة القتلى في "عملية التصفية" هو أقل من 400 من بينهم 12 ضابطا.

وقال المحلل السياسي المستقل ريتشارد هورسي المقيم في يانغون إن تقديرات منظمة أطباء بلا حدود "تثير الصدمة، وستؤدي بشكل حتمي إلى تجدد التركيز الدولي على مسالة المحاسبة".

ومنعت السلطات لجنة دولية لتقصي الحقائق من دخول منطقة النزاع في شمال ولاية راخين، فيما زار المحققون مخيمات للاجئين في بنغلاديش أواخر أكتوبر/تشرين الأول، وقالوا -استنادا إلى مقابلات- إن العدد الإجمالي للقتلى غير معروف لكن "قد يكون كبيرا جدا".

والروهينغيا غير معترف بهم كمجموعة إتنية في ميانمار ومحرومون من حقوقهم القانونية، وتعتبر حكومة ميانمار المسلمين الروهينغيا مهاجرين غير شرعيين من بنغلاديش، فيما تصنفهم الأمم المتحدة بالأقلية الأكثر اضطهادًا في العالم.

وقبل اندلاع الأزمة الاخيرة كانت بنغلاديش تستضيف مئات الآلاف من الروهينغيا الذين فروا من موجات اضطهاد سابقة.

وقال محمد زبير، أستاذ من الروهينغيا ومسؤول محلي لاجئ في بنغلاديش منذ 25 عاما "أعتقد أن أرقام منظمة أطباء بلا حدود أقل من الحقيقة".

وأضاف "كل أسرة من الروهينغيا تقريبًا لديها العديد من الأفراد الذين قتلوا في أعمال العنف. عندما فر الناس من قراهم في راخين، شاهدوا جثثا على الطرق وفي المنازل".

واستمر تدفق المسلمين الروهينغيا إلى بنغلاديش رغم أن البلدين قد وقعا اتفاقًا الشهر الماضي لإعادة اللاجئين، وقال وونغ "لا يزال الأشخاص يفرون حاليًا من ميانمار إلى بنغلاديش، ولا يزال من يتمكنون من عبور الحدود يبلغون عن تعرضهم للعنف خلال الأسابيع الأخيرة".

ومنذ 25 أغسطس/آب الماضي، يرتكب جيش ميانمار ومليشيات بوذية متطرفة، جرائم واعتداءات ومجازر وحشية ضد أقلية الروهينغيا المسلمة، في إقليم أراكان (راخين)، غربي البلاد، أسفرت عن مقتل وتشريد وفرار مئات الآلاف.