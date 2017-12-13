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وليا عهد السعودية وأبو ظبي يلتقيان رئيس حزب الإصلاح اليمني

ولي العهد السعودي محمد بن سلمان وولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد
ولي العهد السعودي محمد بن سلمان وولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد
13/12/2017

التقى الأمير محمد بن سلمان ولي العهد  السعودي، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، في الرياض، اليوم الأربعاء، مع رئيس حزب التجمع اليمني للإصلاح محمد عبد الله اليدومي.

التقى الأمير محمد بن سلمان ولي العهد  السعودي، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، في الرياض، اليوم الأربعاء، مع رئيس حزب التجمع اليمني للإصلاح محمد عبد الله اليدومي.

وقالت وكالة الأنباء السعودية إنه "جرى خلال اللقاء استعراض مستجدات الساحة اليمنية والجهود المبذولة بشأنها وفق ثوابت تحقيق الأمن والاستقرار للشعب اليمني".

حضر اللقاء من الجانب السعودي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مساعد بن محمد العيبان، ورئيس الاستخبارات العامة خالد الحميدان.

فيما حضر من الجانب الإماراتي الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني، والشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة.

ويعد هذا ثاني لقاء يجمع ولي العهد السعودي، برئيس حزب "التجمع اليمني للإصلاح" خلال شهرين، بعد اللقاء الذي جمعهم 9 نوفمبر/تشرين أول الماضي في الرياض.

وحزب "الإصلاح" هو أحد أكبر الأحزاب المعارضة في اليمن، وتأسس بعد الوحدة بين شطري البلاد، في 13 سبتمبر/ أيلول 1990، بصفته تجمعًا سياسيًا ذو خلفية إسلامية، وامتدادًا لفكر جماعة "الإخوان المسلمين".

ومنذ 26 مارس/آذار 2015، يشن التحالف العربي بقيادة السعودية عمليات عسكرية في اليمن ضد الحوثيين، وقوات الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح.

وخلّفت الحرب أوضاعًا إنسانيًة صعبًة، فيما تشير التقديرات إلى أن 21 مليون يمني (80% من السكان) بحاجة إلى مساعدات.

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر + وكالة الأنباء السعودية
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