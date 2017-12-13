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سياسة

مسؤول أمريكي: لا دلالة على تخفيف الحصار على موانئ اليمن

مارك غرين, المدير الإداري بالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية
مارك غرين, المدير الإداري بالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية
13/12/2017

قال مدير وكالة إغاثة تابعة للحكومة الأمريكية إنه لا توجد أي دلائل على قيام التحالف العسكري بقيادة السعودية بتخفيف الحصار على موانئ اليمن للسماح بدخول المساعدات الإنسانية.

ودعا مارك غرين المدير الإداري بالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (الثلاثاء) التحالف العسكري لفتح موانئ اليمن، كما دعا الحوثيين في اليمن إلى وقف إطلاق النار للسماح بدخول الإمدادات الغذائية والطبية لعشرات الآلاف من اليمنيين الذين حوصروا وسط المعارك ويواجهون خطر المجاعة.

وكان غرين يتحدث بعد إعلان الولايات المتحدة عن تقديم مساعدات غذائية طارئة لليمن بقيمة 130 مليون دولار ليصل حجم المساعدات الأمريكية إلى ما يقرب من 768 مليون دولار منذ أكتوبر/تشرين الأول 2016.

وتشمل الأموال الجديدة نحو 84 مليون دولار مساعدات غذائية أمريكية و46 مليون دولار مساعدات للكوارث الطارئة.

وقال غرين: "للأسف لا أستطيع القول بأن هناك تخفيفا للحصار.. نحاول الإشارة بهذا الإعلان إلى أننا مستعدون للاستجابة لهذه الكارثة الإنسانية".

وأضاف غرين أنه يشعر "بقلق بالغ على الكثير من الجبهات" بشأن الأزمة في اليمن ولكنه قلق على نحو خاص بالإخفاق في توصيل الوقود إلى داخل البلاد حتى يتمكن الناس من الحصول على مياه نظيفة.

وتابع: "هذا يعني أن عددًا من المناطق إما بدون مياه نظيفة أو أن ذلك سيكون قريبًا جدًا والأمر يبعث في كلا الحالين على مخاوف مروعة من حيث الكوليرا ومن حيث البقاء على قيد الحياة".

وكان منسق الأمم المتحدة لدى اليمن، جيمي ماكجولدريك، قد قال يوم الاثنين إنه تم تخفيف الحصار لكن الوضع لا يزال مخيفا حيث إن نحو 8  ملايين و400 ألف شخص باتوا "على شفا المجاعة" في اليمن.

المصدر : رويترز
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