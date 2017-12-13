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سياسة

شاهد: مسيرة احتجاجية في الفلبين ضد قرار ترمب بشأن القدس

13/12/2017

نظم مسلمون في الفلبين مسيرة نحو السفارة الأمريكية في العاصمة مانيلا، الأربعاء، احتجاجا على قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب اعتبار القدس عاصمة لإسرائيل.

وخلافا للسياسة الأمريكية المتبعة منذ عقود، اعترف ترمب بالقدس عاصمة لإسرائيل الأسبوع الماضي، ما أثار موجة احتجاجات واشتباكات بين الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية، وقوبل ذلك بانتقادات حادة في معظم أنحاء العالم، بما في ذلك المجتمعات المسلمة في الفلبين.

وطالب المحتجون الفلبينيون الرئيس الأمريكي بالعدول عن قراره الذي اعتبروه "ضربا من الجنون".

ورفع المحتجون لافتات مناهضة لقرار ترمب كما رفعوا أعلاما فلسطينية.

وأحرق المتظاهرون "بيان ترمب"، ووقفوا لأداء الصلاة أمام قوات الشرطة التي حالت بدورها دون وصول المسيرة الحاشدة لمقر السفارة الأمريكية.

وكان من ضمن المصلين، أحمد بارسيلون، المتحدث باسم منظمة إسلامية فلبينية، والذي قال "لن نوافق أبدا على ذلك لأن القدس بها ثالث أقدس بقعة للمسلمين على وجه الأرض؛ إنه المسجد الأقصى ثالث الحرمين الشريفين. مقدساتنا لها نفس قيمة وأهمية حياتنا".

وقال أبو بسيط، وهو مسؤول بالجامع الكبير في مانيلا: "هناك 3 ديانات في القدس؛ اليهودية والمسيحية والإسلام. لذلك حتى الآن لا يوجد إعلان واضح حول أتباع الديانة التي ستسيطر على المدينة. لهذا يبدو أن إعلان دونالد ترمب اعتبار القدس عاصمة لإسرائيل ضربا من الجنون".

المصدر : أسوشيتد برس
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