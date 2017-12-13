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سياسة

شاهد: لحظة قيام عناصر من المستعربين باعتقال متظاهرين فلسطينيين

13/12/2017

أظهر مقطع مصور لوكالة رويترز لحظة قيام عناصر من قوة المستعربين التابعة للاحتلال الإسرائيلي وهي تقوم باعتقال عدد من المحتجين الفلسطينيين في مدينة البيرة بالقرب من رام الله.

ويظهر في الفيديو عشرات المتظاهرين الفلسطينيين وهم يفرون من جنود الاحتلال الإسرائيلي الذين هاجموا المحتجين، وأثناء فرارهم قام عدد من المستعربين الذين كانوا مندسين وسط المتظاهرين بالاعتداء على عدد من المحتجين واعتقالهم، لحين وصول جنود الاحتلال الذين زجّوا بالمتظاهرين المعتقلين في مدرعات تابعة لجيش الاحتلال.

والمستعربون هم وحدات أمنية سرية وخاصة، تابعة لشرطة الاحتلال الإسرائيلي، وتطلق عليها ألقاب ونعوت كثيرة، منها "فرق الموت".

ويزرع أعضاؤها بملامح تشبه الملامح العربية وسط المحتجين والمتظاهرين الفلسطينيين، حيث يلبسون لباسهم وكوفياتهم ويتحدثون بلسانهم، وسرعان ما ينقلبون ضدهم عنفا واعتقالا لصالح القوات الإسرائيلية.

وتتواصل الاحتجاجات منذ أسبوع في الأراضي الفلسطينية المحتلة وحول العالم ردا على قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب باعتبار القدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأمريكية إليها.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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