شاهد: طواقم الإطفاء تكافح لإخماد حرائق كاليفورنيا

زاد نطاق أحد أكبر حرائق الغابات في تاريخ ولاية كاليفورنيا الأمريكية، الثلاثاء، في ظل تواصل رياح عاتية وطقس جاف زادا من الصعوبات التي تواجهها طواقم الإطفاء.

وقالت إدارة الغابات والحماية من الحرائق في كاليفورنيا، الثلاثاء، إن الحريق المعروف باسم (توماس فاير) أتى على 234 ألف فدان في فينتورا وسانتا باربرة على بعد نحو 160 كيلومترا شمال غربي لوس أنجليس مشيرة إلى أنه دمر 2500 فدان خلال الليل.

ويصنف الحريق بأنه خامس أكبر حريق غابات في تاريخ كاليفورنيا، ويأتي وسط توقعات باستمرار الطقس السيئ خلال الأيام المقبلة.

وقالت الإدارة في بيان "الطقس السيئ المواتي للحريق سيسهم في اتساع الحريق في سانتا باربرة كاونتي وسيهدد مناطق سانتا بابرة وكاربنتيرا ومونتيشيتو وسامرلاند".

وقالت خدمة الأرصاد الجوية الوطنية إن من المتوقع استمرار الرياح العاتية التي تصل سرعتها إلى 65 كيلومترا في الساعة والرطوبة شديدة الانخفاض حتى يوم الخميس ما يفرض تحديًا على جهود مكافحة الحريق.

وقالت إدارة الغابات والحماية من الحرائق في كاليفورنيا إن نحو 7 آلاف من رجال الإطفاء يكافحون لإخماد الحريق الذي دمر نحو 800 بناية تشمل 680 منزلًا.

وقال المتحدث باسم الإدارة إيان مكدونالد إن النباتات الجافة التي لم تحترق خلال خمسين عامًا تعمل كوقود للنيران في الجبال جنوب شرقي سانتا باربره وشمال غربي فينتورا.