شاهد: زعيم كوريا الشمالية يكرّم علماء الصواريخ ويتعهد بالمزيد

قلّد زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون أوسمة لعلماء ومسؤولين ساهموا في تطوير الصاروخ (هواسونغ-15) الباليستي العابر للقارات.

وتعهد كيم بتطوير المزيد من الأسلحة النووية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية (الأربعاء).

وقالت الوكالة إن كيم جونغ أون أكد (الثلاثاء) إن العلماء والعمال سيواصلون تصنيع "المزيد من أحدث الأسلحة والعتاد" من أجل "تعزيز القوة النووية نوعا وكما".

وأوضحت الوكالة أن كيم قلد بنفسه أوسمة وميداليات "للعاملين في مجال علم الدفاع الذين نفذوا بإخلاص وبامتياز خطة الحزب لبناء قوة نووية استراتيجية واختبروا بنجاح إطلاق صاروخ (هواسونغ-15) العابر للقارات ليؤكدوا مجددا للعالم أجمع كرامة وبأس دولتنا القوية". لكن الوكالة لم تذكر أسماء العلماء المكرّمين.

وأدلى زعيم كوريا الشمالية بتلك التصريحات في ختام مؤتمر نادر للذخائر عقد على مدى يومين للاحتفاء بصاروخ (هواسونغ-15). كما قال كيم إنه ينبغي لبلاده تطوير وتصنيع أسلحة أكثر تنوعا.

وعرض التلفزيون الكوري الشمالي (الأربعاء) لقطات تصور كيم وهو يلقي كلمته ويقلد العلماء والمسؤولين الأوسمة في ختام المؤتمر.

ويعتقد محللون ومسؤولون حكوميون أن مدى الصاروخ، الذي أجرت بيونغ يانغ اختبارا له في 29 نوفمبر/تشرين الثاني، يمكن أن يصل إلى أي موقع في البر الرئيسي للولايات المتحدة.

لكن خبراء يعتقدون أن هناك بعض التفاصيل الفنية التي لا تزال كوريا الشمالية بحاجة إلى تطويرها قبل أن تحقق هدفها الخاص بإنتاج صاروخ يحمل رأسا نووية يمكنه ضرب أي موقع في الولايات المتحدة.