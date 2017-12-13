شاهد: احتجاجات واسعة في باكستان وسريلانكا ضد قرار ترمب بشأن القدس

احتج متظاهرون في مدينة كراتشى الباكستانية والعاصمة السريلانكية كولومبو (الثلاثاء) على قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب باعتبار بالقدس عاصمة لإسرائيل.

وأحرق متظاهرون من "جماعة الطلبة الإسلامية"، الجناح الطلابي لحزب "الجماعة الإسلامية" في باكستان، العلم الإسرائيلي.

وحاول المتظاهرون السير نحو القنصلية الأمريكية في كراتشي رافعين لافتات ومرددين شعارات مناهضة لقرار ترمب بشأن القدس، لكن الشرطة أغلقت الطريق المؤدي إلى المنطقة.

وقال حمزة محمد صديقي، وهو قيادي طلابي: "نحن نؤمن بأن القدس والمسجد الأقصى جزء من تراثنا الديني، فقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم في اتجاه المسجد الأقصى، ومثلما تقاتل حماس من أجل الحفاظ على قدسية المسجد الأقصى في القدس، يجب على كراتشي وباكستان وبقية العالم أن يبدأوا حركات مقاومة مماثلة".

واعتبر صديقي أن هذا "سيجعل بقية العالم يدركون أن المسلمين مستعدون لحماية مواقعهم المقدسة في مكة والمدينة والمسجد الأقصى".

وفي كولومبو هتف المتظاهرون بشعارات منددة بقرار ترمب ومطالبة بتحرك إسلامي، مؤكدين أن المدينة ملك للمسلمين واليهود والمسيحيين.

وعززت قوات الأمن من تواجدها في محيط السفارة الأمريكية.

وقال عضو بجماعة التوحيد بسريلانكا يدعى عبد الرزاق: "لقد أعلنت منظمات الأمم المتحدة بقوة أن القدس مدينة مقدسة مشتركة للأديان الكبرى في العالم، وهي ملك للإسلام، وهي ملك لليهودية، وهي ملك للمسيحية، ولا يمكن لأحد أن يملكها وحده".

وأضاف عبد الرزاق: "لن نسمح أبدا لأمريكا أن تصادر عقيدتنا وأن تصادر حقوقنا وأن تسيطر على حقوقنا. سيتحد المسلمون في جميع أنحاء العالم وسيكافحون أمريكا. هذه هي عقيدتنا وطبيعتنا. هذه أخوتنا في جميع أنحاء العالم".

واتخذ ترمب قرارا الأربعاء الماضي باعتبار القدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأمريكية إلى القدس وهو القرار الذي أثار غضبا واسعا لدى الشعوب العربية والإسلامية، وأثار موجة إدانات وتحذيرات دولية ومواجهات في الأراضي الفلسطينية، وخرجت مظاهرات حاشدة في عدد كبير من الدول للتنديد بقرار ترمب.