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سياسة

شاهد: أكثر من مائة قتيل وجريح في غارات للتحالف على صنعاء

13/12/2017

قال مسؤول إن طيران التحالف بقيادة السعودية وجه اليوم الأربعاء ضربة لمعسكر للشرطة العسكرية في العاصمة اليمنية صنعاء مما أسفر عن سقوط 39 قتيلا على الأقل وإصابة 90 آخرين بعضهم سجناء.

وتأتي الضربة في إطار حملة جوية للتحالف الذي كثف ضرباته منذ أن سحق الحوثيون المتحالفون مع إيران الأسبوع الماضي انشقاقا قاده الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح وقتلوه.

وقال مسؤول في المعسكر إن طائرات التحالف شنت سبع غارات على المعسكر الذي يقع في الجزء الشرقي من صنعاء وكان به نحو 180 سجينا.

وأضاف أن فرق الإنقاذ استخرجت 35 جثة من تحت الأنقاض ولا يزال الباقون مفقودين.

وهذه أحدث غارات في سلسلة ضربات جوية نفذها التحالف على صنعاء ومناطق أخرى من البلاد مما تسبب في بعض الأحيان في سقوط الكثير من الضحايا من المدنيين. وينفي التحالف أي استهداف للمدنيين.

وتقدم الولايات المتحدة وبريطانيا دعما سياسيا وأسلحة ومساندة لوجيستية للتحالف العسكري الذي تقوده السعودية ويقاتل في اليمن منذ عام 2015 بهدف إعادة السلطة للرئيس المعترف به دوليا عبد ربه منصور هادي.

المصدر : رويترز
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