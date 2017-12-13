البث الحي
سياسة

شاهد| أردوغان: عاصمة فلسطين هي القدس من الآن فصاعدا

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
13/12/2017

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن "عاصمة دولة فلسطين من الآن فصاعدا هي القدس، وستبقى كذلك".

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقب قمة منظمة التعاون الإسلامي في مدينة إسطنبول التركية اليوم الأربعاء.

وقال أردوغان "أؤمن بأننا أرينا للعالم كله مجددا من خلال هذه القمة التاريخية، وخاصة أصحاب القرار، بأن القدس ليست  وحدها".

وشدد على أن "الوساطة الأمريكية بين إسرائيل وفلسطين لم تعد ممكنة، وقد انتهت هذه العملية".

أردوغان لفت إلى أن "قمة منظمة التعاون الإسلامي اليوم، تعد بمثابة رسالة تاريخية لإثبات كارثية الخطوة الاستفزازية التي اتخذتها الإدارة الأمريكية".

وأضاف: "الإدارة الأمريكية أعلنت قرارها (بشأن القدس) غير الأخلاقي وغير المنطقي، رغم كل التحذيرات".

وبين الرئيس التركي أنه "لا قيمة عندنا لقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب".

وأوضح أردوغان أنه "ليس من المفيد لأي شخص أن يصر على الخطأ، وننتظر من السلطات الأمريكية أن تعود عن قرارها الخاطئ في أقرب وقت ممكن".

ومضى يقول: "لا يمكن ترك مصير القدس لدولة تتغذى على الدم، وتقوم بتوسعة حدودها عبر قتل الأطفال والمدنيين والنساء بشكل وحشي".

وأكد الرئيس التركي أنهم في منظمة التعاون الإسلامي لن يتخلوا أبدا عن "الدولة الفلسطينية المستقلة وذات السيادة وعاصمتها القدس".

المصدر : الأناضول
المزيد من سياسة

استخدمت للتجسس على حكومات.. سي آي أيه" سيطرت على شركة تشفير سويسرية

(غيتي)

وثيقة: ترمب يمهد لتنفيذ أحكام إعدام قبل مغادرته البيت الأبيض

الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترمب (رويترز)

جمعية مسلمة تستبق قرار إغلاقها في فرنسا بحل نفسها

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (روتيرز)

"رجل الظل".. من هو العالم النووي الإيراني الذي اغتيل قرب طهران؟

العالم النووي الإيراني محسن فخري زادة (روتيرز)
الأكثر قراءة

هل يشعل ترمب الحرب قبل رحيله باغتيال عالم نووي إيراني؟

العالم الإيراني محسن فخري زاده

بعد كورونا.. فيروس آخر يصيب 50 طفلا بمقاطعة صينية

الصين تواجه فيروسًا جديدًا بعد كورونا (روتيرز)

بعد مقتل فخري زاده.. تعرف على سلسلة اغتيالات علماء إيران

العالم النووي الإيراني محسن فخري زادة (يمين) (رويترز)

لقاء بين وزيري خارجية تركيا والسعودية.. هذا أهم ما جاء فيه

وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان (يمين) ونظيره التركي مولود تشاووش أوغلو (يسار) (موافع التواصل)