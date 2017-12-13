شاهد| أردوغان: إسرائيل دولة احتلال وإرهاب

وصف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إسرائيل بأنها دولة احتلال وإرهاب.

جاءت تصريحات الرئيس التركي خلال الكلمة الافتتاحية للقمة الطارئة لمنظمة التعاون الإسلامي المنعقدة في إسطنبول ردا على قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب باعتبار القدس عاصمة لإسرائيل.

وأشار أردوغان إلى العديد من انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين، معتبرا أن قرار ترمب بشأن القدس يمثل مكافأة لإسرائيل على "أعمالها الإرهابية"، وعقابا للفلسطينيين على سعيهم للسلام.

واستعان أردوغان خلال كلمته بخرائط تمثل تطور الاحتلال الإسرائيلي وزحفه على الأراضي الفلسطينية منذ عام 1947 حتى الآن.

كما استعان بصورة انتشرت بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي لصبي فلسطيني أثناء قيام أكثر من 20 جنديا إسرائيليا باصطحابه بالقوة وهو معصوب العينين.

وقال أردوغان إن القدس تمثل خطا أحمر بالنسبة للعالم الإسلامي، داعيا دول العالم إلى الاعتراف بالقدس عاصمة لفلسطين.