البث الحي
سياسة

شاهد| أردوغان: إسرائيل دولة احتلال وإرهاب

13/12/2017

وصف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إسرائيل بأنها دولة احتلال وإرهاب.

جاءت تصريحات الرئيس التركي خلال الكلمة الافتتاحية للقمة الطارئة لمنظمة التعاون الإسلامي المنعقدة في إسطنبول ردا على قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب باعتبار القدس عاصمة لإسرائيل.

وأشار أردوغان إلى العديد من انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين، معتبرا أن قرار ترمب بشأن القدس يمثل مكافأة لإسرائيل على "أعمالها الإرهابية"، وعقابا للفلسطينيين على سعيهم للسلام.

واستعان أردوغان خلال كلمته بخرائط تمثل تطور الاحتلال الإسرائيلي وزحفه على الأراضي الفلسطينية منذ عام 1947 حتى الآن.

كما استعان بصورة انتشرت بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي لصبي فلسطيني أثناء قيام أكثر من 20 جنديا إسرائيليا باصطحابه بالقوة وهو معصوب العينين.

وقال أردوغان إن القدس تمثل خطا أحمر بالنسبة للعالم الإسلامي، داعيا دول العالم إلى الاعتراف بالقدس عاصمة لفلسطين. 

المصدر : الجزيرة مباشر
المزيد من سياسة

استخدمت للتجسس على حكومات.. سي آي أيه" سيطرت على شركة تشفير سويسرية

(غيتي)

وثيقة: ترمب يمهد لتنفيذ أحكام إعدام قبل مغادرته البيت الأبيض

الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترمب (رويترز)

جمعية مسلمة تستبق قرار إغلاقها في فرنسا بحل نفسها

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (روتيرز)

"رجل الظل".. من هو العالم النووي الإيراني الذي اغتيل قرب طهران؟

العالم النووي الإيراني محسن فخري زادة (روتيرز)
الأكثر قراءة

هل يشعل ترمب الحرب قبل رحيله باغتيال عالم نووي إيراني؟

العالم الإيراني محسن فخري زاده

بعد كورونا.. فيروس آخر يصيب 50 طفلا بمقاطعة صينية

الصين تواجه فيروسًا جديدًا بعد كورونا (روتيرز)

بعد مقتل فخري زاده.. تعرف على سلسلة اغتيالات علماء إيران

العالم النووي الإيراني محسن فخري زادة (يمين) (رويترز)

لقاء بين وزيري خارجية تركيا والسعودية.. هذا أهم ما جاء فيه

وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان (يمين) ونظيره التركي مولود تشاووش أوغلو (يسار) (موافع التواصل)