تيلرسون يؤكد استعداد واشنطن لمحاورة بيونغ يانغ "من دون شروط مسبقة"

أعلن وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون استعداد بلاده لاجراء محادثات مع كوريا الشمالية "من دون شروط مسبقة".

ورحبت روسيا والصين الأربعاء بهذا التصريح الذي بدا وكأنه يمثل ليونة في الموقف الأمريكي، رغم تأكيد المتحدثة باسم البيت الأبيض ساره هاكابي ساندرز الثلاثاء أن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب "لم يغير موقفه بشأن كوريا الشمالية"، إلا أنها لم تحدد موقف ترمب.

وتعرض وزير الخارجية في الماضي لانتقادات من قبل الرئيس الأمريكي لإعلانه عن وجود "قنوات تواصل" من أجل "اختبار" نوايا زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون في ما يخص الحوار.

وأشاد الكرملين بتغيير "بناء" في لهجة واشنطن مع تصريحات "تبعث على الارتياح أكثر بكثير من لغة المواجهة التي سمعناها حتى الآن"، بحسب المتحدث باسمه ديميتري بيسكوف.

وفي عبارات مدروسة، قال الناطق باسم وزارة الخارجية الصينية لو كانغ أن الصين أخذت علما بتصريحات تيلرسون وتأمل أن تتخذ الولايات المتحدة وكوريا الشمالية "خطوات مهمة باتجاه الحوار".

وفي الوقت الذي أدلى به تيلرسون بهذا التصريح، ساهم الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون في تأجيج الحرب الكلامية المستمرة منذ أشهر، عندما أعلن نيته جعل بلاده "القوة النووية والعسكرية الأقوى في العالم".

وأشار مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية الأمريكي جيفري فيلتمان إلى أن هذا الأمر لا يمنع بيونغ يانغ من أن تكون "موافقة على أنه من المهم تجنب الحرب" مع الولايات المتحدة.

وأطلع فيلتمان مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة خلال اجتماع مغلق الثلاثاء، على نتائج رحلته إلى كوريا الشمالية الأسبوع الماضي، التي اتهمت بعدها بيونغ يانع الولايات المتحدة بممارسة "ابتزاز نووي" لتأجيج التوتر في شبه الجزيرة الكورية.

وحتى الآن، كانت إدارة ترمب لا تزال تؤكد أن أي مفاوضات محتملة مع كوريا الشمالية في المستقبل لا يمكن أن تنعقد في المدى المنظور، إلا بشرط أن يكون الهدف منها نزع سلاح شبه الجزيرة الكورية النووي.

ولفت تيلرسون خلال مؤتمر صحفي في واشنطن إلى أنه "ليس من الواقعي القول سنتحاور معكم فقط إذا أتيتم إلى طاولة المفاوضات وأنتم مستعدون للتخلي عن برنامجكم" النووي.

وأوضح "نحن مستعدون للتحاور عندما تريد كوريا الشمالية التحاور" مضيفا "نحن مستعدون لعقد أول اجتماع من دون شروط مسبقة".

ولم يأت تيلرسون، الذي تحدث خلال جلسة أسئلة وأجوبة، على ذكر غياب الشروط المسبقة في خطابه المعد مسبقا. لكنه ذكر بأن الهدف الأمريكي لا يزال يسعى، بأي ثمن، إلى جعل كوريا الشمالية تتخلى عن السلاح النووي بطريقة "يمكن التحقق منها".

وقال "لنجتمع فقط ونتحدث عن الطقس لو أردتم أو حول ما إذا كانت طاولة الحوار ستكون مربعة أم مستطيلة إذا كان هذا يريحكم. لكن على الأقل لنلتق وجها لوجه وبعدها سنتمكن من وضع خارطة طريق حول الاتجاه الذي نريد سلوكه".

وأضاف وزير الخارجية "سأواصل الجهود الدبلوماسية حتى التخلي عن القنبلة الأولى" مشيرا إلى أنه "واثق" من نجاح "حملة الضغوط" الدولية التي تهدف إلى فرض عقوبات وعزل بيونغ يانغ.

وأكد "لدينا حضور عسكري قوي خلفنا": "في حال اتخذت كوريا الشمالية خيارات خاطئة، نحن مستعدون عسكريا" معتبرا أن الولايات المتحدة "ببساطة لا يمكن أن تقبل بحيازة كوريا الشمالية أسلحة نووية."

هدد ترمب مرارا كوريا الشمالية "بدمار شامل" في حال شن نظام كيم جونغ أون هجوما على بلاده.

وبحسب وزير الخارجية الأمريكي، إذا لم يتخل الكوريون الشماليون عن طموحاتهم النووية، "فإنهم يجازفون بتخطي عتبة لا يمكننا، أي الدبلوماسيين، القيام بأي شيء بعدها".

وشدد تيلرسون على أنه "إذا تخطينا هذه العتبة، سأكون قد فشلت. ولا أريد أن أفشل".

وتوجه إلى قادة بيونغ يانغ بالقول "سيكون من الصعب التحاور إذا قررتم، في وسط محادثاتنا، اختبار قنبلة أخرى".