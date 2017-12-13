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سياسة|أمريكا

الديمقراطيون يقلصون الفارق مع الجمهوريين في مجلس الشيوخ إلى مقعد واحد

دوغ جونز يحيي مؤيديه بعد فوزه بمقعد مجلس الشيوخ عن ولاية ألاباما
دوغ جونز يحيي مؤيديه بعد فوزه بمقعد مجلس الشيوخ عن ولاية ألاباما
13/12/2017

في ضربة موجعة للرئيس الأمريكي دونالد ترمب، فاز المرشح الديمقراطي دوغ جونز بمقعد مجلس الشيوخ عن ولاية ألاباما، ليقلصوا الفارق مع الجمهوريين إلى مقعد واحد.

وجاء فوز جونز على منافسه الجمهوري روي مور في أعقاب سباق انتخابي مثير، استطاع الديمقراطيون خلاله أن يقلبوا الطاولة في هذه الولاية التي تعتبر إحدى القلاع الجمهورية في عمق الجنوب الأمريكي.

وسيقلص هذا الفوز أغلبية الجمهوريين في مجلس الشيوخ إلى 51 مقعدا مقابل 49 للديمقراطيين.

وهذه أول مرة يفوز فيها الديمقراطيون بولاية ألاباما منذ ربع قرن.

وشهدت حملة المرشح الجمهوري ادعاءات ضده بالتحرش الجنسي في حق مراهقات.

ويمثل دخول جونز إلى مجلس الشيوخ حافزا ضخما للديمقراطيين قبل عام من انتخابات التجديد النصفي للكونغرس .

يشار إلى أن جونز، وهو محامي حقوق مدنية، لم يسبق له الترشح لمنصب سياسي. وسيشغل جونز المقعد الذي أصبح شاغرا عندما عين ترامب جيف سشينز (الذي كان يشغل المقعد) نائبا عاما.

ووجه ترمب التهنئة لجونز على فوزه بالمقعد، ووصف الفوز بـ"الصعب".

وقال ترمب في تغريدة على تويتر إن الجمهوريين ستكون أمامهم محاولة أخرى للفوز بهذا المقعد "في فترة قصيرة للغاية"، مضيفا: "الأمر لم ينته مطلقا".

المصدر : الجزيرة + وكالات
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