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سياسة|الولايات المتحدة

البيت الأبيض: الوقت ليس مناسبا لمحادثات مع كوريا الشمالية

الرئيس الأمريكي دونالد ترمب
الرئيس الأمريكي دونالد ترمب
13/12/2017

قال مسؤول في البيت الأبيض الأربعاء إنه لا يمكن إجراء مفاوضات مع كوريا الشمالية حتى "تحسن سلوكها بشكل جذري".

يأتي التصريح بعد يوم من عرض وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون بدء محادثات مباشرة مع بيونغ يانغ في أي وقت ودون شروط مسبقة.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي التابع للبيت الأبيض لرويترز "في ضوء أحدث تجربة صاروخية أجرتها كوريا الشمالية، من الواضح أن الوقت ليس مناسبا الآن (لإجراء مفاوضات)."

وقال تيلرسون يوم الثلاثاء إن الولايات المتحدة "مستعدة للتحدث مع كوريا الشمالية في أي وقت تريده، ونحن على استعداد لعقد الاجتماع الأول دون شروط مسبقة".

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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