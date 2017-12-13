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سياسة|بريطانيا

أمريكا تستعد لافتتاح مقر جديد لسفارتها في لندن بتكلفة مليار دولار

المقر الجديد للسفارة الأمريكية في لندن يفتتح في 16 يناير/كانون الثاني 2018
المقر الجديد للسفارة الأمريكية في لندن يفتتح في 16 يناير/كانون الثاني 2018
13/12/2017

ينتقل فريق السفارة الأمريكية في العاصمة البريطانية لندن بدءا من الشهر المقبل إلى مقر جديد، وهو مبنى على شكل مكعب زجاجي مؤلف من 12 طابقا يطل على نهر التيمز.

ونشرت السفارة الأمريكية على صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك الأربعاء صورا للمبنى الجديد للسفارة وكتبت عليها "4 أسابيع حتى الانتقال"، مشيرة إلى أن العمل في المقر الجديد سيبدأ في 16 يناير/كانون الثاني 2018.

وستترك الولايات المتحدة الحليف الوثيق لبريطانيا المقر القديم المقام عام 1960 بالحجارة والخرسانة في منطقة جروفنر سكوير الراقية بلندن، وهي منطقة كانت تعرف "بأمريكا الصغرى" خلال الحرب العالمية الثانية عندما كانت تضم مقر القيادة العسكرية للجنرال دوايت أيزنهاور.

والموقع الجديد على الضفة الجنوبية لنهر التيمز في قلب مشروع تطوير عملاق في منطقة صناعية سابقة تعرف باسم "ناين إلمز". وستضم السفارة 800 من العاملين وستستقبل نحو ألف زائر يوميا.

ونظمت وزارة الخارجية الأمريكية مسابقة لتصميم المبنى الجديد في عام 2008. ووصفت السفارة بأنها "إظهار لالتزام طويل الأمد بالعلاقة الخاصة بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة".

وقالت وثيقة لوزارة الخارجية الأمريكية إن المبنى الجديد المصنوع من الزجاج "يجسد القيم الديمقراطية الأساسية المتمثلة في الشفافية والانفتاح والمساواة".

وتم تمويل عملية البناء التي تكلفت مليار دولار بالكامل عن طريق بيع ممتلكات أمريكية أخرى في لندن.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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