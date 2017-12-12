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سياسة

ندوة أمريكية حول حصار قطر تندد بممارسات السعودية والإمارات

11/12/2017

قالت كيت كيزر باحثة في الشؤون الأمنية والسياسية بالولايات المتحدة الأمريكية إن السعودية والإمارات تستخدمان أدواتهما الاقتصادية لفرض الإرادة على دول أخرى في المنطقة ومن بينها قطر.

وأضافت كيزر في ندوة  "الأزمة الخليجية وحصار قطر .. البحث عن حلول والتمسك بحقوق الإنسان" نظمها نادي الصحافة الوطني في واشنطن ، بأن الحصار المفروض على قطر هو جزء من استراتيجية إقليمية بقيادة السعودية والإمارات وشمل أيضا حصارا مفروضا على اليمن منذ انطلاق العملية العسكرية في 2015 واستخدام سياسة التجويع من أجل إجبار اليمن على الخضوع لإرادة السعودية.

وحثت كيرز الإدارة الأمريكية على أخذ تلك الممارسات بعين الاعتبار مشيرة إلى أنه من المقلق استخدام الأدوات الاقتصادية لفرض الإرادة على دول أخرى.

وأشارت إلى تدخلات السعودية في لبنان وما تردد عن احتجاز السعودية لرئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري في الرياض قبل أن يعود إلى بلده مرى أخرى وقالت :" من الواضح أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان يحاول فرض إرادته على الحريري".

وتابعت " وفيما يتعلق بالأزمة اليمنية تصورها السعودية على أنها عملية عسكرية ضد النفوذ الإيراني في اليمن وبدا واضحا بشكل أو بآخر أن السعودية كانت تريد أن تسحب الولايات المتحدة الأمريكية لمواجهة مع إيران في المنطقة وهذه استراتيجية خطيرة وإذا لم ينتبه صانعو القرار في أمريكا إلى خطورة هذا الوضع فإن عواقبه ستكون خطيرة.

وأضافت كيرز :" الوقائع في الأزمة القطرية أو اليمن أو لبنان  تظهر أن محمد بن سلمان ومحمد بن زايد يحاولان فرض وجهة نظرهما والسعودية قادت الحرب في اليمن على أنها لن تتجاوز أسبوعين ولكنها أصبحت الآن منذ 3 سنوات وهناك آلاف القتلى ومجاعات ولا أحد يعرف كيف الخروج من هذا المأزق".

من جانبه قال رالف شتاينهاردت أستاذ القانون والشؤون الدولية بجامعة جورج واشنطن إن السعودية إذا كانت قلقة كما تدعي من أوضاع حقوق الإنسان في قطر فلا يتعين أن تمارس هي نفسها انتهاك حقوق الإنسان بحصارها لقطر.

وأضاف أن وضع قيود على تنقل المواطنين مخالف للميثاق العربي لحقوق الإنسان.

وكانت السعودية والإمارات والبحرين وضعت قيود على سفر مواطنيها إلى قطر وكذلك طالبت القطريين المقيمين لديها بالمغادرة.

وأشار شتاينهاردت إلى أن مطلب إغلاق قناة الجزيرة اعتداء غير مقبول على حرية التعبير والرأي وقال :" إذا كانت الدول لديها مشكلة مع قناة فيتعين عليها الحوار أما الإصرار على إغلاقها فهذا غير شرعي على نحو صارخ وغير منطقي".

المصدر : الجزيرة مباشر
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