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سياسة|بريطانيا

نائب ماي سيتحفظ بمنصبه بعد اتهامات له بشأن مواد إباحية وتحرش

دميان غرين-أقصى اليسار- خلال اجتماع مع تيريزا ماي
دميان غرين-أقصى اليسار- خلال اجتماع مع تيريزا ماي
12/12/2017

ذكر روبرت بيستون المحرر السياسي لتلفزيون (آي تي في) أن نائب رئيسة الوزراء البريطانية لن‭‭ ‬‬يتحتم عليه الاستقالة بشأن مزاعم تفيد بالعثوربحاسوبه على مواد إباحية وبتحرشه جنسيا بشابة.

وأوضح روبرت بيستون على صفحته على فيسبوك (الإثنين) أن مجلس الوزراء ورئيسته سيبلغان دميان غرين، نائب رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، أنه سيمكنه الاحتفاظ بمنصبه.

وأضاف بيستون، أنه لم تقم امرأة أخرى بتقديم أدلة ضد غرين، وأن شهادة الشرطة لا تثبت أنه شاهد المواد الإباحية على جهاز الكمبيوتر الخاص بالبرلمان.

وكان ضابطا شرطة متقاعدان قالا إن ضباطا اكتشفوا المواد الإباحية على جهاز الكمبيوتر الذي يتبع غرين خلال تحقيق في تسريبات حكومية عام 2008.

وفي وقت سابق قال متحدث باسم رئيسة الوزراء إن التحقيق سيسير في إجراءات معينة وستنشر الحكومة النتائج فور اكتمال هذه الإجراءات.

ونفى غرين، وهو حليف مقرب لماي، هذه المزاعم.

وإذا أخليت ساحة غرين فسيعطي ذلك دفعة لرئيسة الوزراء بعدما فقدت اثنين من وزرائها الشهر الماضي. فقد اضطر أحدهما للاستقالة بسبب فضيحة تحرش جنسي ووزيرة أخرى بسبب اجتماعات مع مسؤولين إسرائيليين لم يتم الكشف عنها.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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