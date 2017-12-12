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سياسة

مباحثات سعودية أردنية لتداعيات قرار ترمب

الملك سلمان بن عبد العزيز ونظيره الأردني الملك عبد الله الثاني
الملك سلمان بن عبد العزيز ونظيره الأردني الملك عبد الله الثاني
12/12/2017

بحث عاهل السعودية الملك سلمان بن عبد العزيز مع نظيره الأردني الملك عبد الله الثاني في الرياض تداعيات القرار الأمريكي الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.

وقالت وكالة الأنباء السعودية إنه جرى خلال الاجتماع "التأكيد على ضرورة تكثيف وتنسيق الجهود العربية والإسلامية والدولية لحماية الحقوق التاريخية والثابتة للشعب الفلسطيني في القدس، وأهمية إيجاد حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية وفقاً للقرارات الدولية ذات الصلة والمبادرة العربية للسلام".

ويتوجه عاهل الأردن من الرياض إلى إسطنبول للمشاركة في قمة التعاون الإسلامي الاستثنائية بشأن القدس.

المصدر : الأناضول + وكالة الأنباء السعودية
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