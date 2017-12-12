مباحثات سعودية أردنية لتداعيات قرار ترمب

بحث عاهل السعودية الملك سلمان بن عبد العزيز مع نظيره الأردني الملك عبد الله الثاني في الرياض تداعيات القرار الأمريكي الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.

وقالت وكالة الأنباء السعودية إنه جرى خلال الاجتماع "التأكيد على ضرورة تكثيف وتنسيق الجهود العربية والإسلامية والدولية لحماية الحقوق التاريخية والثابتة للشعب الفلسطيني في القدس، وأهمية إيجاد حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية وفقاً للقرارات الدولية ذات الصلة والمبادرة العربية للسلام".

ويتوجه عاهل الأردن من الرياض إلى إسطنبول للمشاركة في قمة التعاون الإسلامي الاستثنائية بشأن القدس.