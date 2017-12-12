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سياسة

ليبيا ترحل مصريين حاولوا الهجرة غير النظامية إلى أوروبا

مهاجرون غير شرعيون في فرع تاجوراء التابع لهيئة الهجرة غير الشرعية (أرشيفية)
مهاجرون غير شرعيون في فرع تاجوراء التابع لهيئة الهجرة غير الشرعية (أرشيفية)
12/12/2017

رحّلت السلطات الليبية 24 مهاجرا مصريا من مصراتة إلى مصر في إطار خطة العودة الطوعية للمنظمة الدولية للهجرة.

ويضع البرنامج المهاجرين الذين تقطعت بهم السبل في ليبيا على متن رحلات إلى بلدانهم الأصلية.

وسافر مئات الآلاف من المهاجرين إلى ليبيا قبل محاولة القيام بالرحلة المحفوفة بالمخاطر عبر البحر المتوسط باتجاه أوروبا في السنوات الأخيرة.

وتقول المنظمة الدولية للهجرة إن هناك ما يتراوح بين 700 ألف ومليون مهاجر في ليبيا على وجه الخصوص من مصر والنيجر والسودان ونيجيريا وبنغلاديش وسوريا ومالي.

وتقول المنظمة الدولية للهجرة "يواجه المهاجرين حاليا انعدام الأمن بشكل بالغ في ليبيا، بما في ذلك الاعتقال التعسفي من قبل عناصر غير حكومية، والاحتجاز لفترات غير محددة، والعمل بالسخرة ، والتحرش والاستغلال بشكل عام".

وعبر نحو 166 ألف مهاجر البحر المتوسط ​​حتى الآن خلال عام 2017، وتوفي حوالي 3000 شخص أثناء القيام بالمحاولة وفقا للمنظمة الدولية للهجرة في انخفاض حاد عن إحصائيات عام 2016.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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