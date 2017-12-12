كتاب وفنانون عالميون يدينون قرار ترمب بشأن القدس

وقع أكثر من 100 من الكتاب والفنانين حول العالم خطابا نشرته صحيفة الغارديان البريطانية أدانوا فيه قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب باعتبار القدس عاصمة لإسرائيل.

واعتبر الموقعون على الخطاب أن قرار الرئيس الأمريكي يمثل دعما للخطط الإسرائيلية المتواصلة منذ 50 عاما الرامية إلى "محو الفلسطينيين، كحضور سياسي وثقافي، من حياتهم في مدينتهم".

ويتهم الخطاب الحكومة الإسرائيلية بإخضاع الفلسطينيين "لتمييز محلي على جميع المستويات، وعملية تطهير عرقي تواصل زحفها، بالإضافة إلى مواصلة سياسة إزالة المنازل".

وأضاف الخطاب أنه "في نفس الوقت تواصل السلطات الإسرائيلية ورجال أعمال إسرائيليون إنفاق الملايين لإخلاء الأحياء الفلسطينية وخلق مشروعات ’تراث‘ تروج لأسطورة الأحياء ذات الهوية الواحدة".