شاهد| هايلي: قالوا إن السماء ستسقط بعد قرار القدس ولم يحدث شيء

قالت سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية في الأمم المتحدة "نيكي هايلي" إن الجميع قالوا إن السماء ستسقط على الأرض بعد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بشأن القدس لكن لم يحدث شيء.

وأضافت هايلي في تصريحات متلفزة لمحطة سي إن إن الأمريكية أن الرئيس اتخذ قرارا لم يستطع من سبقوه "كلينتون وبوش وأوباما" اتخاذه معتبرة أن القرار سيخدم مفاوضات السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

وقالت :" حينما اتخذ الرئيس ترمب هذا القرار يوم الأربعاء قال الجميع إن السماء ستقع لكن مرت أيام الخميس والجمعة والسبت والأحد والسماء لا تزال في موقعها ولم تسقط ولم يحدث شيء من هذا القبيل".

وردا على سؤال كيف سيحرز القرار تقدما في مفاوضات السلام بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، قالت هايلي إن القرار سيحرك هذه المفاوضات بشكل أو بآخر.

واتخذ ترمب قرارا الأربعاء الماضي باعتبار القدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأمريكية إلى القدس وهو القرار الذي أثار غضبا واسعا لدى الشعوب العربية والإسلامية ، وخرجت مظاهرات حاشدة في عدد كبير من الدول للتنديد بقرار ترمب.