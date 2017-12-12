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سياسة

شاهد: مواجهة بين صبي فلسطيني وأحد جنود الاحتلال

12/12/2017

أظهر مقطع فيديو التقطه مصور فلسطيني لحظة مواجهة مثيرة بين طفل فلسطيني وأحد جنود الاحتلال الإسرائيلي.

ويظهر المقطع، الذي بثه المصور هشام أبو شقرة، على صفحته على فيسبوك، أحد جنود الاحتلال وهو يجري باتجاه صبي فلسطيني يقوم بإلقاء الحجارة على جنود الاحتلال.

ورغم اقتراب الجندي من الصبي الفلسطيني فإن الصبي ظل في مكانه وواصل إلقاء الحجارة، بينما كان الجندي يحاول تفاديها.

وقال أبو شقرة إن الواقعة حدثت خلال مواجهات مع جنود الاحتلال اليوم الثلاثاء على المدخل الشمالي لمدينة بيت لحم بالضفة الغربية.

واندلعت الاحتجاجات عقب قرار ترمب الذي أصدره الأربعاء حول اعتبار القدس عاصمة لإسرائيل، حيث وقعت مواجهات في الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة كما اندلعت مظاهرات احتجاج في دول عربية وإسلامية وغربية.

وخالف قرار ترمب عقودا من السياسة الأمريكية، وإجماعا دوليا منذ أمد بعيد بأنه يجب تحديد مصير القدس عبر المفاوضات.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل الاجتماعي
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