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سياسة

شاهد: متظاهرون هنود يحرقون دمية لترمب احتجاجا على قراره بشأن القدس

12/12/2017

شارك آلاف المتظاهرين في احتجاجات بمناطق مختلفة من الهند رفضا لقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب باعتبار القدس عاصمة لإسرائيل.

وفي مدينة كلكتا شرق البلاد شارك متظاهرون من حزب "المركز الوسطي الاشتراكي" في الاحتجاجات وحرقوا دمى ترمز لترمب، بينما اندلعت احتجاجات مشابهة في مدينة بوبانيشوار.

وأعرب المحتجون عن رفضهم لقرار الرئيس الأمريكي بشأن القدس، كما رفعوا لافتات تندد بالاحتلال الإسرائيلي.

واندلعت احتجاجات واسعة في الأراضي الفلسطينية المحتلة وحول العالم، عقب قرار ترمب الذي أصدره الأربعاء حول اعتبار القدس عاصمة لإسرائيل.

وخالف قرار ترمب عقودا من السياسة الأمريكية، وإجماعا دوليا منذ أمد بعيد بأنه يجب تحديد مصير القدس عبر المفاوضات.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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