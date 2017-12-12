شاهد: تجدد المواجهات مع قوات الاحتلال في بيت لحم

اندلعت مواجهات بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي (الثلاثاء) عند المدخل الشمالي لمدينة بيت لحم بالضفة الغربية، مع استمرار الاحتجاجات على قرار ترمب بشأن القدس.

وقام عدد من الشبان الفلسطينيين بإغلاق الشارع الرئيسي للمدخل الشمالي لبيت لحم بالحجارة والإطارات المشتعلة ورشقوا جنود الاحتلال بالحجارة والزجاجات الفارغة، التي ردت عليهم بإطلاق الغاز المدمع والرصاص المطاطي.

وأصيب 166 فلسطينيا خلال مواجهات الإثنين مع قوات الاحتلال في مواقع متفرقة من قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية بأن حصيلة الشهداء والإصابات في كافة الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، عقب القرار الأمريكي بشأن القدس، بلغت أربعة شهداء في غزة و1778 إصابة.

وتتوزع هذه الأعداد على 1396 في الضفة الغربية بما فيها القدس، بينها 33 بالرصاص الحي و323 بالرصاص المعدني، وفي قطاع غزة بلغ إجمالي الإصابات 382 إصابة، بينها 85 بالرصاص الحي.

واندلعت الاحتجاجات في المنطقة عقب قرار ترمب الذي أصدره الأربعاء حول اعتبار القدس عاصمة لإسرائيل، حيث وقعت مواجهات في الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة كما اندلعت مظاهرات احتجاج في دول عربية وإسلامية وغربية.

وخالف قرار ترمب عقودا من السياسة الأمريكية، وإجماعا دوليا منذ أمد بعيد بأنه يجب تحديد مصير القدس عبر المفاوضات.