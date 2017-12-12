البث الحي
سياسة|النمسا

شاهد: انفجار في خط الغاز الرئيسي في النمسا

12/12/2017

قال متحدث باسم هيئة الإطفاء في النمسا إن شخصا لقي حتفه بينما أصيب 18 آخر جراء انفجار وحريق في المركز الرئيسي لخط أنابيب الغاز بالنمسا (الثلاثاء).

وأكد متحدث باسم الشرطة أن 18 شخصا أصيبوا في موقع بومغارتن شرقي النمسا، وهي نقطة نقل رئيسية للغاز الطبيعي في المنطقة.

وقال المتحدث باسم الشرطة إدموند تراغشيتز إن الانفجار وقع الساعة 08:45 صباحا (07:45 ت غ) وتبعه حريق، وأضاف أن الوضع أصبح تحت السيطرة.

وقال المتحدث إن نحو 60 شخصا آخرين أصيبوا بإصابات طفيفة جراء الانفجار الذي لم تتضح أسبابه بعد.

ودعت الشرطة الجمهور لتفادي  الوجود بالمنطقة المحيطة ببومغارتن والقريبة من الحدود مع سلوفاكيا.

ومصب برومغارتن هو المصب الرئيسي لتوزيع الغاز القادم من روسيا والنروج في النمسا وتبلغ طاقته السنوية 40 مليار متر مكعب.

 ودشن المصب في 1959 وهو من بين كبرى مصبات الغاز في أوربا الوسطى وتملك مجموعة "أو إم في" النمساوية نسبة 51% منه ومنه يوزع الغاز إلى شمال إيطاليا وجنوب ألمانيا.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
المزيد من سياسة

أردوغان للمسلمين: فلنتجاوز خلافاتنا للدفاع عن مقدساتنا

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (الأناضول)

استخدمت للتجسس على حكومات.. سي آي أيه" سيطرت على شركة تشفير سويسرية

(غيتي)

وثيقة: ترمب يمهد لتنفيذ أحكام إعدام قبل مغادرته البيت الأبيض

الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترمب (رويترز)

جمعية مسلمة تستبق قرار إغلاقها في فرنسا بحل نفسها

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (روتيرز)
الأكثر قراءة

هل يشعل ترمب الحرب قبل رحيله باغتيال عالم نووي إيراني؟

العالم الإيراني محسن فخري زاده

بعد كورونا.. فيروس آخر يصيب 50 طفلا بمقاطعة صينية

الصين تواجه فيروسًا جديدًا بعد كورونا (روتيرز)

لقاء بين وزيري خارجية تركيا والسعودية.. هذا أهم ما جاء فيه

وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان (يمين) ونظيره التركي مولود تشاووش أوغلو (يسار) (موافع التواصل)

قرية في النمسا تغير اسمها بسبب مدلوله "الإباحي"

القرية النمساوية (غيتي)