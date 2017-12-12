شاهد: انفجار في خط الغاز الرئيسي في النمسا

قال متحدث باسم هيئة الإطفاء في النمسا إن شخصا لقي حتفه بينما أصيب 18 آخر جراء انفجار وحريق في المركز الرئيسي لخط أنابيب الغاز بالنمسا (الثلاثاء).

وأكد متحدث باسم الشرطة أن 18 شخصا أصيبوا في موقع بومغارتن شرقي النمسا، وهي نقطة نقل رئيسية للغاز الطبيعي في المنطقة.

وقال المتحدث باسم الشرطة إدموند تراغشيتز إن الانفجار وقع الساعة 08:45 صباحا (07:45 ت غ) وتبعه حريق، وأضاف أن الوضع أصبح تحت السيطرة.

وقال المتحدث إن نحو 60 شخصا آخرين أصيبوا بإصابات طفيفة جراء الانفجار الذي لم تتضح أسبابه بعد.

ودعت الشرطة الجمهور لتفادي الوجود بالمنطقة المحيطة ببومغارتن والقريبة من الحدود مع سلوفاكيا.

ومصب برومغارتن هو المصب الرئيسي لتوزيع الغاز القادم من روسيا والنروج في النمسا وتبلغ طاقته السنوية 40 مليار متر مكعب.

ودشن المصب في 1959 وهو من بين كبرى مصبات الغاز في أوربا الوسطى وتملك مجموعة "أو إم في" النمساوية نسبة 51% منه ومنه يوزع الغاز إلى شمال إيطاليا وجنوب ألمانيا.