سرايا القدس: استشهاد فلسطينيين في مهمة "جهادية" بغزة

استشهد ناشطان فلسطينيان ظهر الثلاثاء في "مهمة جهادية" في بلدة بيت لاهيا في شمال قطاع غزة، حسبما أعلنت مصادر طبية وسرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي.

وقالت سرايا القدس في بيان إن اثنين من نشطائها استشهدا في "مهمةٍ جهادية" في شمال قطاع غزة".

وأضاف البيان أن الشهيدين من وحدة الهندسة وهما مصطفى مفيد محمد السلطان (29 عاما) من سكان بيت لاهيا والمجاهد حسين غازي حسين نصر الله (25 عاما) من سكان حي الكرامة (شمال مدينة غزة)" وتابع أنهما "من شهداء الإعداد".

في وقت سابق قال الناطق باسم وزارة الصحة الفلسطينية في القطاع أشرف القدرة إنهما استشهدا إثر "قصف جوي" إسرائيلي.

ونفى جيش الاحتلال في بيان شن "أي هجوم" على قطاع غزة.

من جهة ثانية أصيب أربعة فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي في مواجهات قرب موقع نحال عوز العسكري الإسرائيلي شرق مدينة غزة.

وقال القدرة إن المصابين الأربعة نقلوا لمستشفى "الشفاء" بمدينة غزة لتلقي العلاج وإن أحدهم في "حالة خطرة حيث أصيب بعيار ناري بالرأس".

ولليوم الخامس على التوالي اندلعت مواجهات بين متظاهرين فلسطينيين رفضا لقرار الرئيس الأمريكي بشأن القدس، والجيش الإسرائيلي في المناطق الحدودية بين القطاع وإسرائيل.

وأثار قرار الرئيس دونالد ترمب الأربعاء الماضي اعتبار مدينة القدس عاصمة لإسرائيل، موجة إدانات دولية واسعة واحتجاجات ومواجهات في الأراضي الفلسطينية.