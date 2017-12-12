روسيا تتعهد بالمساعدة في التوصل إلى اتفاق ينهي الأزمة الليبية

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن بلاده "ستقوم بكل ما يلزم" لتسهيل التوصل إلى اتفاق بين أطراف النزاع في ليبيا من أجل إنهاء الأزمة السياسية في البلاد.

وقال لافروف عقب لقائه نظيره الليبي محمد طه سيالة في موسكو "سنساعد في حل جميع المسائل في المفاوضات بين سلطات طرابلس وطبرق التي نحن على تواصل منتظم معها".

وقال لافروف "ستفعل روسيا كل ما يلزم من اجل تطبيع كامل للأوضاع في ليبيا وفي ما يتعلق بالأبعاد الدولية لاستعادة الدولة الليبية حقوقها".

وتعيش ليبيا أزمة سياسية تتمثل بوجود حكومتين، الأولى هي "الوفاق الوطني" في العاصمة طرابلس والمعترف بها دوليا، إضافة إلى "المؤقتة" بمدينة البيضاء شرق البلاد والتي انبثقت عن برلمان طبرق.