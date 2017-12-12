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سياسة|أمريكا

ترمب: سننهي العمل بنظام القرعة في استقدام المهاجرين

الرئيس الأمريكي دونالد ترمب
الرئيس الأمريكي دونالد ترمب
12/12/2017

دعا الرئيس الأمريكي دونالد  ترمب إلى إجراء إصلاحات لنظام الهجرة الأمريكي، بعد أن قام مهاجر "بنغلاديشي" بتفجير شحنة ناسفة منخفضة التكنولوجيا في نظام مترو أنفاق نيويورك.

وفى حديثه في البيت الابيض اليوم الثلاثاء، أشار ترمب إلى هجوم بشاحنة وقع في تشرين أول/ أكتوبر الماضي، وأسفر عن مقتل ثمانية اشخاص في نيويورك، موضحا أنه جرى تنفيذه " بواسطة رعايا أجانب يحملون بطاقات خضراء". 

وقال ترمب "إن المهاجم الأول جاء من خلال تأشيرة اليانصيب (أو القرعة) والثاني من خلال التجمع العائلي  .. سننهي العمل بهما". 

ودعا الرئيس الكونغرس إلى اتخاذ إجراء بشأن التغييرات المقترح إدخالها على نظام الهجرة الأمريكي. 

كان ترمب قد شدد في تصريحات سابقة على ضرورة تعديل سياسة الهجرة وإنهاء برنامج تأشيرات الهجرة المتنوعة في الولايات المتحدة، وذلك غداة عملية دهس في نيويورك نفذها الأوزبكي سيف الله سايبوف أوقعت ثمانية قتلى وعددا من الجرحى. 

المصدر : الألمانية
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