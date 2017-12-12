ترامب يأمر ناسا بالعودة إلى القمر

وقّع الرئيس الأمريكي، دونالد ترمب، أمرا تنفيذيا يوجه الإدارة الوطنية للملاحة الجوية وإدارة الفضاء "ناسا" بإعادة العمل على إرسال رواد فضاء أمريكيين إلى القمر ومنه إلى المريخ.

وتضمن الأمر التنفيذي زيادة ميزانية ناسا إلى 19 مليارا و500 مليون دولار، بارتفاع قدره حوالي 400 مليون دولار عن الميزانية المقترحة من قبل إدارته، مطلع العام الجاري.

وبهذا القرار أحيا ترمب برنامج الوكالة لإرسال مركبات مأهولة بالبشر إلى القمر، على أمل الإعداد لإطلاق رحلات منه إلى المريخ.

وقال ترمب إن الولايات المتحدة ستقود عودة البشر إلى القمر لاستكشافه واستثماره على المدى الطويل، ليتبعها عقب ذلك مهمات إلى المريخ ووجهات أخرى.

ويأتي تصريح ترمب في الذكرى الخامسة والأربعين لآخر رحلة إلى القمر، على متن المكوك أبولو 17 والتي بدأت في 7 ديسمبر/ كانون أول 1972، وبلغت وجهتها، في 19 من الشهر نفسه.

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض هوغان جيدلي في بيان: "إن ترمب سيغير سياسة رحلات الفضاء للبشر في أمتنا لمساعدة أمريكا على أن تصبح القوة الدافعة في صناعة الفضاء وعلى كسب معرفة جديدة من الكون وتشجيع تكنولوجيا هائلة".

ويهدف البرنامج الجديد إلى تخلص الولايات المتحدة من الاعتماد على روسيا في إطلاق الرحلات المأهولة والذي بدأ عقب توقف برنامج المكوك الفضائي الأمريكي، عام 2011، بحسب قناة (سي إن بي سي) التلفزيونية الأمريكية المعنية بالشأن الاقتصادي.

وكان الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما قد أنهى برنامج ناسا للرحلات الفضائية المأهولة لتوفير النفقات، مفضلًا الاعتماد في هذا المجال على مؤسسات القطاع الخاص المعنية بشؤون الفضاء.

وتتنافس الولايات المتحدة في هذا المجال مع الصين وروسيا اللتين تمتلكان تطلعات بشأن استشكاف القمر.