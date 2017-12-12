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سياسة

المغرب يعلّق بيع حليب مصنّع بفرنسا لخطورته على الرضّع

12/12/2017

أعلنت وزارة الصحة المغربية تعليق بيع منتوجات "بيكوت" الفرنسية الخاصة بغذاء الأطفال الرضع وسحبها فوريا من الأسواق المحلية.

وقال بيان للوزارة إنها اتخذت القرار كإجراء احترازي بعد أن أظهرت تحقيقات فرنسية احتمال وجود صلة بين ظهور بعض حالات التسمم بنوع من بكتيريا السالمونيلا تعرف باسم "أغونا"، والتي تم تشخيصها عند أطفال صغار دون سن 6 أشهر، وبين استهلاك منتجات تغذية للرضع مصنعة من طرف مجموعة "لاكتاليس نوتريسيون" التي يتم توزيعها في المغرب.

ويمكن أن يسبب التسمم الغذائي بالسالمونيلا إسهالا وارتفاعا في درجة حرارة الجسم وتقلصات في المعدة وقيئا. وتظهر هذه الأعراض خلال ما بين يوم وثلاثة أيام بعد الإصابة وتستمر ما بين أربعة وسبعة أيام، ويمكن أن تؤدي الحالات الشديدة إلى الوفاة. وتم نقل ما إجماليه 1766 شخصا إلى مستشفيات في اوربا بعد إصابتهم بالتسمم بالسالمونيلا في 2016 وحدثت عشر حالات وفاة بهذه البكتيريا.

المصدر : الأناضول
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