نتنياهو يتوقع أن تعترف دول أوربية بالقدس عاصمة لإسرائيل

أشاد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو باعتراف الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بالقدس عاصمة لإسرائيل وتوقع أن تحذو دول أوربية حذو القرار الأمريكي.

وقبل اجتماع مع وزراء خارجية الاتحاد الأوربي في بروكسل اليوم الإثنين قال نتنياهو إن قرار ترمب، الذي دانه الفلسطينيون وحكومات أوربية، سيسهم في عملية السلام في الشرق الأوسط.

ودعا الفلسطينيين إلى الاعتراف بإسرائيل كدولة يهودية والقبول بالقدس عاصمة لها.

وقبل ذلك بدقائق، قالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوربي فيدريكا موغيريني للصحفيين وهي تحيي نتنياهو في أول زيارة يقوم بها رئيس وزراء إسرائيلي للاتحاد الأوربي منذ 22 عاما، إن الاتحاد سيواصل الالتزام "بتوافق الآراء الدولي" بشأن القدس.