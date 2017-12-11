نائب عربي بالكنيست يدعو لإعلان القدس عاصمة لفلسطين

دعا النائب أحمد الطيبي، العضو العربي في الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي، الأحد، القمة الإسلامية المزمع انعقادها في إسطنبول، الأربعاء المقبل، بإعلان مدينة القدس عاصمة لفلسطين.

وطالب بذلك رداً على القرار الأمريكي الذي اعترف بالمدينة الفلسطينية المحتلة عاصمة لإسرائيل.

وقال الطيبي، إن هذا القرار (القدس عاصمة فلسطين) يجب أن يتخذ في القمة الإسلامية المقبلة بإسطنبول، وشدد على ضرورة أن يكون الموقف العربي والإسلامي الرسمي مكثّفاً وضاغطاً على البيت الأبيض.

والطيبي نائب عن القائمة العربية المشتركة التي تحتل 13 مقعدًا في الكنيست من أصل 120، وهي تحالف سياسي يضم 4 أحزاب عربية في إسرائيل، أعلن عن تشكيلها في 23 يناير/كانون الثاني 2015.

وأضاف أنه على الإدارة الأمريكية أن تشعر بالغضب العربي والإسلامي الرسمي، وليس فقط بالغضب الشعبي، موضحًا أن الولايات المتحدة بقرارها الأخير تتبنى سياسة الاحتلال الإسرائيلي.

وأشار إلى أن واشنطن تعمل على عزل الحقوق المدنية للمواطنين الفلسطينيين في مدينة القدس، وبيّن أن الولايات المتحدة لم تعد جزءاً من الحل (أي السلام)، إنما أصبحت جزءاً من المشكلة.

وثمّن الطيبي موقف الدول العربية والإسلامية الرافض للقرار الأمريكي والداعم للفلسطينيين، خاصاً بالذكر الموقف التركي شعباً وحكومةً.

وقال "نشكر التضامن مع فلسطين من كل الدول الإسلامية، وحتّى الأوربية، ومن داخل الولايات المتحدة الأمريكية".

والأربعاء الماضي، دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، خلال اتصالات هاتفية مع رؤساء دول عربية وإسلامية، إلى عقد مؤتمر قمة طارئة لدول منظمة التعاون الإسلامي، يوم 13 ديسمبر/كانون الأول الجاري، في مدينة إسطنبول؛ لبحث القرار الأمريكي بشأن القدس.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في خطاب متلفز من البيت الأبيض، الأربعاء الماضي، اعتراف بلاده رسمياً بالقدس (بشطريها الشرقي والغربي) عاصمة لإسرائيل، والبدء بنقل سفارة واشنطن إلى المدينة الفلسطينية المحتلة.

وأدى القرار إلى موجة إدانات واحتجاجات متواصلة في العديد من الدول العربية والإسلامية والغربية، وسط تحذيرات من تداعياته على استقرار منطقة الشرق الأوسط.

ويتمسك الفلسطينيون بالقدس الشرقية عاصمة لدولتهم المأمولة ضمن أي حل مستقبلي.