قطر توقع اتفاق شراء 24 طائرة "تايفون" بريطانية

وقع وزير الدولة لشؤون الدفاع القطري خالد بن محمد العطية ووزير الدفاع البريطاني غافين ويليامسون اتفاقا لشراء دولة قطر 24 طائرة من طراز تايفون من بريطانيا.

ويأتي الاتفاق تنفيذا لبنود مذكرة تفاهم وقع عليها الطرفان في سبتمبر/أيلول الماضي.

وتضمن الاتفاق النهائي مذكرة تفاهم أخرى تتعلق بشراء دولة قطر طائرات بريطانية من طراز هوك.

وقال وزير الدفاع البريطاني إن الصفقة مع قطر هي أكبر صفقة تصدير لطائرات تايفون خلال السنوات العشر الأخيرة.

وقال ويليامسون إن هذه الطائرات العالية الكفاءة ستعزز مهمة الجيش القطري لمواجهة التحديات المشتركة في الشرق الأوسط، وستدعم الاستقرار بالمنطقة، وتوفر الأمن في الداخل.

وتشمل الصفقة أيضا اتفاقا مبدئيا لشراء قطر صواريخ بريمستون وميتيور ورافيون المزودة للطائرات، إضافة إلى حزمة من التدريب والتعاون بين القوات الجوية في البلدين، حيث سيدرب الطيارون البريطانيون نظراءهم القطريين.

وقالت شركة "بي أي إي سيستمز" البريطانية للمعدات الدفاعية إن قطر تعاقدت معها على شراء 24 طائرة مقاتلة من طراز تايفون بنحو خمسة مليارات جنيه إسترليني (6.7 مليارات دولار).

وقالت الشركة إن من المتوقع أن يبدأ تسليم الطائرات في أواخر 2022، وإن التعاقد يتوقف على "شروط التمويل واستلام الشركة الدفعة الأولى وهو ما يتوقع أن يتحقق في موعد لا يتجاوز منتصف عام 2018".

والخميس الماضي وقعت قطر عقودا بقيمة تتجاوز العشرة مليارات يورو لشراء طائرات "رافال" القتالية الفرنسية وشراء خمسين طائرة إيرباص "أي 321" أثناء زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى الدوحة.