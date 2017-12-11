غوتيريش يدعو لإيقاف "الحرب العبثية" في اليمن

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش لإنهاء "الحرب العبثية" في اليمن، معربا عن أمله أن تضغط الإدارة الأمريكية على السعودية لتخفيف الأزمة الإنسانية التي تعصف باليمن.

وقال لمحطة (سي إن إن ) بلهجة صريحة غير معتادة " أعتقد أنها حرب عبثية، أعتقد انها حرب ضد مصالح السعودية والإمارات وشعب اليمن".

وتابع الأمين العام للأمم المتحدة "ما نحتاج إليه هو حل سياسي".

ودعا الرئيس الأمريكي دونالد ترمب يوم الأربعاء السعودية إلى إفساح المجال "للدخول الكامل للمؤن والمحروقات والمياه والأدوية إلى الشعب اليمني الذي هو بأمسّ الحاجة إليها" قبل أن يضيف "لا بد أن يتم ذلك على الفور لأسباب إنسانية".

وفي بيان قصير صادر عن البيت الأبيض تجنب الرئيس الأمريكي دعوة السعودية إلى التوقف عن قصف اليمن الذي يعاني "أسوأ أزمة إنسانية في العالم"، حسب الأمم المتحدة.

وقال الأمين العام إن الاوضاع في اليمن تحسنت إلى حد ما، مضيفا "آمل أن يكون الرئيس ترمب قد وضع الكثير من الضغوط أخيرا، الكثير من المساعدات الانسانية تدخل الآن بالفعل" لليمن.

وعبّر عن آماله أن يرفع التحالف العسكري العربي بقيادة السعودية حصاره على مرافئ اليمن ومطار صنعاء بعد أن أطلق الحوثيون صاروخا صوب مطار الرياض في 4 نوفمبر / تشرين الأول 2017.

وتقود السعودية تحالفا عسكريا ضد المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران، الغريم الإقليمي للسعودية، والذين يسيطرون على العاصمة صنعاء.

وتصنف الأمم المتحدة الأزمة في اليمن بصفتها أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، إذ تقدر وجود حوالي 17 مليون يمني بحاجة للغذاء، يعاني 7 ملايين منهم خطر المجاعة فضلا عن وباء الكوليرا الذي قتل فيه أكثر من 2000 شخص.

وقال غوتيريش إن "هذه الحرب تسبب، برأيي، معاناة مروعة للشعب اليمني"، كما تضر السعودية والإمارات، وأكد "من مصلحة الجميع إيقاف هذه الحرب".