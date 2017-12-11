شاهد: نصر الله يدعو إلى "انتفاضة فلسطينية ثالثة" ومواجهة إسرائيل

قال الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله إن الحزب وحلفاءه في المنطقة سيجددون تركيزهم على القضية الفلسطينية بعد "الانتصارات" التي حققوها في مناطق أخرى بالشرق الأوسط.

ودعا نصرالله خلال خطاب له (الاثنين) إلى "انتفاضة فلسطينية ثالثة بكافة الأراضي المحتلة بمساندة العالمين العربي والإسلامي" وذلك بالتزامن مع مسيرة انطلقت في الضاحية الجنوبية لبيروت "نصرة للقدس".

ورأى نصر الله أن "الانتفاضة هي أهم ردّ" على قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بنقل سفارة بلاده إلى القدس المحتلة.

وطالب الأمين العام لحزب الله بـ "التئام شمل المقاومين، في جميع الفصائل بالمنطقة، وكل الذين يؤمنون بالمقاومة، بهدف التواصل ووضع استراتيجية موحدة لمواجهة العدوان واستعادة القدس".

واعتبر أن من أهم الردود على قرار ترمب "العودة إلى عزل الكيان الصهيوني (إسرائيل) بالكامل عبر الضغط الشعبي والجماهيري وفي المجالس النيابية والحكومات والأنظمة ومواقع التواصل على بعض النخب المستسلمة (لم يحددها)".

واندلعت الانتفاضة الفلسطينية الأولى العام 1987، وهدأت العام 1991، قبل توقفها نهائياً مع توقيع اتفاقية أوسلو بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية العام 1993، وعرفت بـ"انتفاضة الحجارة".

بينما اندلعت الانتفاضة الثانية العام 2000 وتوقفت فعليًا في 8 فبراير/شباط 2005 بعد اتفاق الهدنة الذي أبرم بين الرئيس الفلسطيني محمود عباس، المنتخب حديثاً حينها، ورئيس الوزراء الإسرائيلي الراحل أرئيل شارون.

والأربعاء الماضي، أعلن ترمب اعتراف بلاده رسميًا بالقدس عاصمة لدولة إسرائيل، ونقل سفارة بلاده من تل أبيب إلى المدينة المحتلة.

ويشمل قرار ترمب الشطر الشرقي من القدس، الذي احتلته إسرائيل عام 1967، وهي خطوة لم تسبقه إليها أي دولة.

وأدى القرار إلى موجة كبيرة من الإدانات على مختلف الأصعدة لا سيما من قبل الدول العربية والإسلامية.

ودعا نصر الله حلفاء حزب الله إلى وضع استراتيجية موحدة في الميدان لمواجهة إسرائيل.

وتقاتل الجماعة المدعومة من إيران في سوريا إلى جانب حلفاء إقليميين.