شاهد: عسكري روسي يمنع "الأسد" من اللحاق بـ "بوتين"

نشرت قناة "روسيا اليوم" (الإثنين) مقطع فيديو يعرض مشاهد لزيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لقاعدة "حميميم" العسكرية في محافظة اللاذقية بسوريا.

وكان في استقباله في القاعدة الرئيس السوري، بشار الأسد، ووزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، وقائد مجموعة القوات الروسية في سوريا الفريق أول، سيرغي سوروفكين.

وأظهر الفيديو أحد العسكريين الروس وهو يمنع الرئيس السوري من اللحاق بالرئيس الروسي بوتين وظل يسير خلفه، وذلك وفقا للفيديو الذي تداوله نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأظهر الفيديو بوتين وهو يسير بمفرده في القاعدة العسكرية، حتى توجه إليه أحد القادة العسكريين الروس ليقدم له التحية العسكرية.

جدير بالذكر أن الرئيس الروسي كان قد أمر ببدء التحضير لسحب القوات الروسية من سوريا.