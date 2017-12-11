البث الحي
سياسة

شاهد: عسكري روسي يمنع "الأسد" من اللحاق بـ "بوتين"

11/12/2017

نشرت قناة "روسيا اليوم" (الإثنين) مقطع فيديو يعرض مشاهد لزيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لقاعدة "حميميم" العسكرية في محافظة اللاذقية بسوريا.

وكان في استقباله في القاعدة الرئيس السوري، بشار الأسد، ووزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، وقائد مجموعة القوات الروسية في سوريا الفريق أول، سيرغي سوروفكين.

وأظهر الفيديو أحد العسكريين الروس وهو يمنع الرئيس السوري من اللحاق بالرئيس الروسي بوتين وظل يسير خلفه، وذلك وفقا للفيديو الذي تداوله نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأظهر الفيديو بوتين وهو يسير بمفرده في القاعدة العسكرية، حتى توجه إليه أحد القادة العسكريين الروس ليقدم له التحية العسكرية.

جدير بالذكر أن الرئيس الروسي كان قد أمر ببدء التحضير لسحب القوات الروسية من سوريا.

 

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
المزيد من سياسة

أردوغان للمسلمين: فلنتجاوز خلافاتنا للدفاع عن مقدساتنا

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (الأناضول)

استخدمت للتجسس على حكومات.. سي آي أيه" سيطرت على شركة تشفير سويسرية

(غيتي)

وثيقة: ترمب يمهد لتنفيذ أحكام إعدام قبل مغادرته البيت الأبيض

الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترمب (رويترز)

جمعية مسلمة تستبق قرار إغلاقها في فرنسا بحل نفسها

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (روتيرز)
الأكثر قراءة

هل يشعل ترمب الحرب قبل رحيله باغتيال عالم نووي إيراني؟

العالم الإيراني محسن فخري زاده

بعد كورونا.. فيروس آخر يصيب 50 طفلا بمقاطعة صينية

الصين تواجه فيروسًا جديدًا بعد كورونا (روتيرز)

قرية في النمسا تغير اسمها بسبب مدلوله "الإباحي"

القرية النمساوية (غيتي)

لقاء بين وزيري خارجية تركيا والسعودية.. هذا أهم ما جاء فيه

وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان (يمين) ونظيره التركي مولود تشاووش أوغلو (يسار) (موافع التواصل)