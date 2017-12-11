زلزال بقوة 6 درجات يضرب إيران والعراق

ضرب زلزال بلغت قوته نحو ست درجات على مقياس ريختر، اليوم الاثنين ، منطقة الشمال الشرقي من العراق والمناطق الغربية لإيران.

وأفادت مديرية الأنواء الجوية والرصد الزلزالي في العراق، في بيان، بأن زلزالا بلغت قوته 5.4 درجة على سلم ريختر هز محافظات إقليم كردستان "السليمانية وأربيل ودهوك ومنطقة كرميان وكركوك"، مشيرة إلى أن مركزه وقع بمنطقتي "حلبجة" و"دبرنديخان".

وأشار البيان إلى أنه سجل أيضا وقوع هزة أرضية قوية في محافظة "ديالى" وسط العراق، حيث وصل ارتدادها إلى العاصمة بغداد، وشعر بها السكان.

من جهتها، أعلنت السلطات الايرانية أن زلزالا بقوة 6 درجات على مقياس ريختر ضرب، مساء اليوم، المحافظات الغربية للبلاد، مشيرة إلى أن الزلال هز منطقة "ازغله" التابعة لمحافظة "كرمانشاه" حيث شعر به أهالي محافظتي "كردستان" و"أذربايجان".

وكانت الحدود الإيرانية العراقية شهدت في الثاني عشر من نوفمبر/تشرين الثاني الماضي زلزالا مدمرا أودى بحياة أكثر من أربعمئة شخص وإصابة ما يزيد عن 6700 آخرين في محافظة "كرمانشاه" الإيرانية لوحدها، فضلا عن تدمير قرى بالكامل.