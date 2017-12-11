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سياسة

رئيس البرلمان العربي يدعو لخطة تحرك عربية تجاه القدس

رئيس البرلمان العربي, مشعل السلمي
رئيس البرلمان العربي, مشعل السلمي
11/12/2017

دعا رئيس البرلمان العربي، مشعل السلمي، إلى وضع خطة تحرك عربية تجاه أزمة القدس تستهدف إقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية.

جاء ذلك في كلمته، الإثنين، أمام الجلسة الطارئة للبرلمان العربي، بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة، بشأن تداعيات قرار الرئيس الأمريكي، دونالد ترمب، الأربعاء الماضي، بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأمريكية إليها.

وحمّل السلمي، في كلمته، الولايات المتحدة مسؤولية تبعات قرار ترمب، الذي وصفه بأنه "قرار لا مسؤول".

وحذر رئيس البرلمان العربي مما ستؤول إليه الأوضاع في المنطقة وعلى المستويين الإقليمي والدولي، وما يشكله من تهديد للأمن والسلم الدوليين.

وشدد على أن الاعتراف بالقدس عاصمة للقوة القائمة بالاحتلال، هو أمر مرفوض، وخطوةٌ للقضاء على الحل السلمي للقضية الفلسطينية، وضربٌ لكل المقررات والاتفاقيات العربية والدولية.

ودعا السلمي الأمة العربية والإسلامية حكاماً ومحكومين أفراداً ومؤسسات لدعم صمود الشعب الفلسطيني في الحفاظ على مدينة القدس وتمسكه بأرضه، وتقديم كل ما يستطيعون للأشقاء الفلسطينيين.

كما طالب الأمم المتحدة لقيادة عملية السلام كطرف محايد ونزيه، وتحمل مسؤولياتها الكاملة في حماية القدس وصون مقدساتها، وإفشال أية تحركات فردية أو أحادية.

وأعلن ترمب، في خطاب متلفزٍ من البيت الأبيض، الأربعاء الماضي، اعتراف بلاده رسميًا بالقدس (بشقيها الشرقي والغربي) عاصمة لإسرائيل، والبدء بنقل سفارة بلاده إلى المدينة المحتلة، وسط غضب عربي وإسلامي، وقلق وتحذيرات دولية.

المصدر : الأناضول
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